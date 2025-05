Alain Geiger de retour dans l'encadrement du Servette FC

Servette a annoncé les retours dans l'encadrement de deux anciennes figures du club. Alain Geiger et Gérard Bonneau seront conseillers du président et responsables de la stratégie sportive.

Alain Geiger: retour au Servette Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Le club genevois avait récemment enregistré le départ de son directeur sportif René Weiler. Les nominations de jeudi doivent permettre aux Grenat de franchir un cap dans la professionnalisation de la structure, selon le communiqué du Servette.

Ancien joueur et entraîneur du club, Alain Geiger apportera son regard d'expert du football suisse et international. Il travaillera au plus près de la première équipe, en lien direct avec la présidence.

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais, Gérard Bonneau avait contribué à construire l'effectif du Servette entre 2018 et 2021. Il mettra son expérience au service du club pour la politique et la stratégie sportive.