L'entraîneur du Lausanne Sport, Peter Zeidler, surpris en plein footing matinal dans un stade enneigé. Malgré les conditions hivernales, il reste déterminé à l'approche d'une semaine cruciale pour le club.

Le Lausanne Sport a partagé sur Instagram des photos de son entraîneur, Peter Zeidler, en plein footing matinal, alors que le stade de la Tuilière était recouvert d’un manteau blanc. «J'étais surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me prennent en photo», sourit le tacticien. Il reconnaît toutefois que ces conditions compliquent l’entraînement: «C'est comme ça, c'est l'hiver, et à Saint-Gall aussi il fera froid dimanche!»

Semaine cruciale pour le LS

Ces images en disent long sur la personnalité et la mentalité du coach allemand, qui affirme: «Ça ne nous empêche pas de travailler». D’autant plus à l’aube d’une semaine cruciale pour le LS: déplacement à Saint-Gall ce week-end, rencontre européenne en Pologne mercredi face au Lech Poznań en Conférence League, puis réception du leader du championnat, le FC Thoune, le 30 novembre à la Tuilière.