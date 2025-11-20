DE
Footing à la Tullière
Rien n'arrête le coach du LS Peter Zeidler, pas même la neige

L'entraîneur du Lausanne Sport, Peter Zeidler, surpris en plein footing matinal dans un stade enneigé. Malgré les conditions hivernales, il reste déterminé à l'approche d'une semaine cruciale pour le club.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Écouter
Rien n'arrête l'entraîneur du Lausanne-Sport!
Photo: Lausanne-Sport
Blick Sport

Le Lausanne Sport a partagé sur Instagram des photos de son entraîneur, Peter Zeidler, en plein footing matinal, alors que le stade de la Tuilière était recouvert d’un manteau blanc. «J'étais surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me prennent en photo», sourit le tacticien. Il reconnaît toutefois que ces conditions compliquent l’entraînement: «C'est comme ça, c'est l'hiver, et à Saint-Gall aussi il fera froid dimanche!»

Semaine cruciale pour le LS

Ces images en disent long sur la personnalité et la mentalité du coach allemand, qui affirme: «Ça ne nous empêche pas de travailler». D’autant plus à l’aube d’une semaine cruciale pour le LS: déplacement à Saint-Gall ce week-end, rencontre européenne en Pologne mercredi face au Lech Poznań en Conférence League, puis réception du leader du championnat, le FC Thoune, le 30 novembre à la Tuilière.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
13
12
31
2
FC Bâle
FC Bâle
13
6
22
3
Young Boys
Young Boys
13
2
22
4
FC St-Gall
FC St-Gall
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Lucerne
FC Lucerne
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zurich
FC Zurich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
13
-9
13
12
FC Winterthour
FC Winterthour
13
-20
6
Tour final
Tour de relégation
