L'apprentissage à la dure de Stephan Lichtsteiner au FC Bâle

Stephan Lichtsteiner, encore en formation pour sa licence d’entraîneur, affronte les défis du FC Bâle. Critiqué au Carnaval de la ville, il doit s’imposer dans un club au terrain impitoyable.

Florian Raz

Stephan Lichtsteiner ne doit pas seulement se pencher sur la tactique, des attaquants en panne d'efficacité et la mauvaise passe traversée par le FC Bâle. Ces derniers jours, le Lucernois a aussi vécu un choc culturel: celui d'un carnaval bien différent de celui de son canton d'origine.

Durant les trois jours de festivités, quiconque joue un rôle public à Bâle apprend sans filtre ce que la population pense de lui. En tant qu'entraîneur du club phare du canton, Stephan Lichtsteiner n'a pas été épargné. Une remarque revient régulièrement à son sujet. Heiri, humoriste satirique typique du Carnaval de Bâle, la résume ainsi:

Stephan Lichtsteiner a repris les garçons du FC Bâle.

Ludovic Magnin aurait dû rester quelques mois de plus.

On aurait pu trouver mieux dans la région.

Par exemple Fränzi Buser du jardin d'enfants.

Les artistes du carnaval ne sont généralement ni managers de football ni titulaires d'une licence d'entraîneur. Mais les meilleurs ont un flair redoutable pour viser les points sensibles. Et Heiri fait souvent mouche, de manière parfois piquante.

Une grande expérience qui compte peu

Stephan Lichtsteiner peut se prévaloir de plus de cent sélections internationales. En tant que joueur, il veillait surtout à maintenir l'ordre sur le flanc droit, à délivrer des centres précis – et à rappeler, en moyenne toutes les quinze minutes, à Xherdan Shaqiri qu'il existe aussi quelque chose comme le travail défensif dans le football.

Aujourd'hui entraîneur d'une équipe professionnelle, Stephan Lichtsteiner doit soudain garder les yeux et les mains sur bien plus d'éléments à la fois. Il lui faut notamment décider s'il vaut encore la peine d'expliquer à Xherdan Shaqiri, désormais âgé de 34 ans, que le repli défensif fait toujours partie du jeu.

Il doit aussi se demander pourquoi certains joueurs semblent oublier, deux minutes après leur entrée en jeu, tout ce qu'il leur a expliqué. Il lui faut trouver, tous les deux jours ou presque, des mots à peu près intelligents à adresser aux médias. Et accepter que le club vende un titulaire quasiment sous son nez, quelques minutes avant le coup d'envoi d'un match décisif. Bref, la liste est longue.

Un diplôme encore en attente

Tout cela, Stephan Lichtsteiner ne l'avait encore jamais vécu. Heiri n'a donc pas entièrement tort: au FC Bâle, Stephan Lichtsteiner est encore un apprenti – au sens propre. Il ne décrochera sa plus haute licence d'entraîneur que cet été, à l'école italienne des entraîneurs près de Florence.

Cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas devenir un entraîneur à succès. Le président David Degen et le directeur sportif Daniel Stucki sont convaincus de ses qualités. Lors du match de Coupe à Saint-Gall, il a d'ailleurs montré qu'il pouvait proposer des idées tactiques intéressantes. Problème: le plan était taillé sur mesure pour Albian Ajeti, dont le dernier bon match remonte à 2025.

Stephan Lichtsteiner doit désormais composer avec une réalité parfois éloignée du professionnalisme acharné qui avait façonné sa grande carrière de joueur.

L'image, un enjeu central

Les images tournées à Lucerne, montrant Stephan Lichtsteiner agitant stylo et tableau tactique sous le nez d'un Marin Soticek presque intimidé, semblent montrer que l'entraîneur peine encore à comprendre pourquoi ses joueurs ne saisissent pas toujours ce qu'il veut leur transmettre.

La scène révèle aussi qu'il n'a peut-être pas encore pleinement conscience de l'importance de son image extérieure – un élément central dans sa nouvelle fonction. Toujours très démonstratif, Stephan Lichtsteiner donne parfois l'impression, sur la ligne de touche, d'être encore le joueur qu'il était à l'époque.

Une courbe d'apprentissage vertigineuse

Stephan Lichtsteiner doit donc progresser rapidement pour ne pas se faire dévorer par un club qui en a déjà usé plus d'un avant de les recracher. Le FC Bâle est un terrain impitoyable pour les entraîneurs. Stephan Lichtsteiner pourrait en parler avec Alex Frei, Patrick Rahmen ou Ludovic Magnin, tous passés par ce poste. Et il ne peut qu'espérer bénéficier d'un peu plus de temps que ses prédécesseurs.

La compassion ne sera toutefois pas de mise. Beaucoup d'entraîneurs font d'abord leurs armes dans la relève, auprès de petites équipes professionnelles ou comme assistants, avant de s'exposer sous les projecteurs. Stephan Lichtsteiner a choisi une autre voie. Il s'est installé directement sur la chaise la plus brûlante de la Super League.