L'expérience autour de Xherdan Shaqiri a échoué

Lucas Werder

Durant sa carrière, c'est au poste d'ailier droit que Xherdan Shaqiri a le plus souvent évolué. Le capitaine du FC Bâle a disputé plus de 200 matches professionnels dans cette position. Son entraîneur Stephan Lichtsteiner n'a donc pas complètement tort lorsqu'il déclare après la victoire 1-0 contre GC: «Shaq connaît cette position sur le bout des doigts».

Cependant, l'ex-international suisse n'avait plus été aligné dans un milieu à quatre, nouveau système de Stephan Lichtsteiner (4-1-4-1), depuis des années. Face à Grasshopper, cela se ressent dans la prestation du meilleur buteur du FC Bâle.

Après une brève apparition à Lausanne le week-end dernier (20 minutes), Shaqiri retrouve sa place de titulaire au Parc Saint-Jacques. Cependant, son entraîneur ayant de nouveau opté pour le trio Metinho, Léo Leroy et Andrej Bacanin au milieu, Shaqiri est contraint de jouer sur l'aile droite. Le Bâlois y passe 45 minutes collé à la ligne de touche, incapable d'influencer le jeu de son équipe. Note de Blick: 3 sur 6.

Concertation entre l'entraîneur et le capitaine

Shaqiri est resté aux vestiaires à la mi-temps. Lichtsteiner évoque de «légers problèmes musculaires». Il s'est néanmoins dit satisfait de son onze de départ. «Nous avons bien exploité les ailes pendant le premier quart d'heure», déclare l'entraîneur du FCB, qui envisage de réutiliser Shaqiri sur l'aile droite à l'avenir. «Pourquoi pas? Il est très à l'aise à ce poste et a eu deux ou trois bonnes actions», ajoute Lichtsteiner.

Il explique avoir discuté au préalable de son choix avec son capitaine. «Shaq a toujours son mot à dire. Je ne fais rien sans son accord. Nous essayons de trouver ensemble la meilleure solution pour qu'il puisse évoluer aux postes où il peut faire la différence», déclare-t-il. Cependant, Lichtsteiner admet également: «Bien sûr, Shaq se sent plus à l'aise au centre. C'est son poste habituel désormais. Nous déciderons match après match».

Le remplaçant de Shaqiri offre la passe décisive du but de la victoire

Qu'Ibrahim Salah, entré à la place de Shaqiri, délivre la passe décisive du but victorieux contre Grasshoppers ajoute une pointe d'ironie à la soirée compliquée du capitaine bâlois. «Cela prouve que les remplaçants sont prêts et ont un impact positif», déclare Lichtsteiner, qui espère que les autres joueurs de son équipe vont aussi prendre leurs responsabilités. «Ils ne peuvent pas se reposer uniquement sur Shaqiri pour marquer des buts et faire des passes décisives», estime l'entraîneur rhénan.

Le FC Bâle a décroché deux victoires contre Lausanne et Grasshoppers, même sans contribution de Shaqiri. Que réserve le match de dimanche à Saint-Gall?