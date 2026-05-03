Les Thounois perdent leurs nerfs à Bâle

Sous tension à Bâle, le FC Thoune a craqué dans le final et laisse filer de précieux points dans la course au titre. Entre expulsions et polémiques arbitrales, la fin de match a tourné au chaos.

Simon Strimer

Le calme, pour une fois, pour l’entraîneur du FC Bâle Stephan Lichtsteiner? Lors de la conférence de presse qui suit la victoire bâloise contre Thoune, seul l’entraîneur visiteur Mauro Lustrinelli occupe longuement le devant de la scène. Une fois de plus, les Bernois n’ont pas réussi à franchir la dernière marche vers le titre. Le leader reste désormais sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matches.

La tension est palpable. Et pas seulement après le coup de sifflet final. Dès le coup d’envoi, les deux équipes imposent un engagement intense. La Muttenzerkurve bâloise fait monter la pression. Après quelques interventions hésitantes, Niklas Steffen, formé au FCB, est pris pour cible et copieusement sifflé à plusieurs reprises. Le climat ne cesse de se tendre.

Thoune dérape

Puis, la rencontre bascule. Fehr est expulsé (81e, deuxième avertissement), Ibayi, pourtant remplacé à la 67e, est lui aussi renvoyé aux vestiaires (89e), tandis que Lustrinelli, furieux sur son banc, écope d’un carton jaune qui le suspend pour le prochain match. Le capitaine Bürki reconnaît ensuite: «Il y a eu une ou deux actions qui ne m’ont pas plu et qui ne donnent pas l’image que nous voulons montrer».

Lustrinelli sort du match très agacé: «Nous avons été un peu naïfs. Mais il me manque parfois ce sens de la mesure. Quand un arbitre passe plus de temps devant l’écran que sur le terrain, on voit ce que ça donne». Des propos sévères. Pourtant, difficile d’accuser l’arbitre Fedayi San d’avoir désavantagé Thoune.

«Il aurait dû être expulsé bien plus tôt»

Lorsque Lichtsteiner prend enfin la parole, il ne mâche pas ses mots. À propos de l’expulsion de Fehr, l’entraîneur bâlois affirme: «Il aurait dû être expulsé bien plus tôt. Il s’en est pris par moments de manière dangereuse à Bénie (Traoré, ndlr). Je suis content que nos joueurs soient protégés de temps en temps. Lors des trois derniers matches contre Thoune, nous avons subi un net déséquilibre dans les fautes sifflées contre nous».

Thoune termine la rencontre avec 21 fautes contre 9 pour le FCB. Avec 546 fautes cette saison, le club de l’Oberland domine largement ce classement. Pourtant, l’action la plus dangereuse du match n’est pas sanctionnée. À la 32e minute, l’attaquant Ibayi écrase la cheville du défenseur bâlois Nicolas Vouilloz après un duel. Aucun retrait, aucun geste pour éviter le contact. L’intention reste difficile à établir, la direction du regard du Français n’étant pas visible à l'image. Mais après la rencontre, les critiques se multiplient. Le VAR aurait dû inviter l’arbitre à revoir la scène. Un carton rouge semblait logique.

Pour Lichtsteiner, il n’y a pas de doute: «On voit l’intention dans la manière dont il lui marche sur le pied. C’est assez clair. Comme le penalty qui ne nous a pas été accordé. Il n’y a pas grand-chose à discuter». L'ancien international suisse fait référence à l'action de la 59e minute, lorsque Bamert tire nettement Koloto par le maillot dans la surface. Là encore, Thoune échappe à la sanction.

Lustrinelli calme le jeu

Interrogé sur une éventuelle autocritique après les expulsions, Lustrinelli répond: «Bien sûr. Mais nous sommes des êtres humains, avec des émotions, cela arrive. C’était une phase décisive du match». Reste un constat: Thoune, avec le titre en ligne de mire, a perdu le contrôle dans les dernières minutes à Bâle.

L’entraîneur bernois conclut toutefois sur une note plus mesurée: «Ici à Bâle, le score était encore de 1-1 jusqu’à la 85e minute. On oublie parfois la qualité de l’adversaire. On le voit avec les joueurs qui partent de Bâle, notamment vers la Bundesliga. Ils sont bons. Un joueur de Bâle peut avoir une valeur marchande supérieure à celle de toute l’équipe du FC Thoune».

Dans une hiérarchie bousculée, un élément reste souvent oublié: Thoune est un promu cette saison. Et il pourrait être sacré dès dimanche, si Saint-Gall ne s’imposait pas à domicile contre Sion (14 heures). Un public viewing est d’ailleurs prévu à la Stockhorn Arena. Et moins de 24 heures après la défaite à Bâle, les émotions pourraient une nouvelle fois basculer.