Le Servette FC, bête noire de Didier Tholot

Bastien Feller Journaliste Blick

Jamais, en tant qu'entraîneur, Didier Tholot n'a battu le Servette FC. Le technicien français, adulé en Valais, a affronté à quatre reprises le club grenat. Toutes ces rencontres se sont déroulées depuis son retour à Sion en 2023, et le bilan est plus que mitigé avec deux nuls et deux défaites.

Même en tant que joueur, sous les couleurs sédunoises, de Young Boys et de Bâle, l'ancien attaquant a rarement fêté un succès face aux Grenat (2 victoires en dix rencontres). «Toutes les séries ont une fin», sourit le principal intéressé ce vendredi en conférence de presse, à quelques heures d'un nouveau déplacement au Stade de Genève.

«J'entends les supporters, mais...»

«Si je ne bats pas Servette et qu’à la fin de la saison je suis européen ça me va. Mais si je peux faire les deux, ça me va aussi», ajoute Didier Tholot, qui sait bien que ce samedi 31 janvier (coup d'envoi 18h) pourrait marquer la fin d'une attente sur le plan personnel, comme collectif. Si le Bordelais attend un succès face au SFC depuis quatre rencontres, le club valaisan est lui sans victoire depuis dix matches.

«Oui, les supporters ont envie qu’il se passe quelque chose à Servette. Mais il faut peut-être qu’on l’évacue, qu’on le prenne comme un vrai match de championnat dans lequel il faut faire des points et pas comme une rencontre qu'on est obligés de gagner parce que c'est Servette. Il ne faut pas qu’on y pense, qu’on joue notre football, sans s’adapter à Servette», assure Didier Tholot, qui souligne encore que la saison du FC Sion ne s'arrêtera pas ce samedi. «J’entends le public et les supporters, mais l'objectif prioritaire est de continuer à être invaincu, à faire des points et à performer.»

Sion est toujours invaincu en 2026

Et la dynamique actuelle des deux équipes parle en faveur des Sédunois, qui restent sur une victoire et deux nuls en 2026. «Depuis que je suis à la tête de l'équipe, on défend beaucoup là-bas. Cette fois-ci, la meilleure des défenses sera peut-être d'avoir le ballon», estime le Bordelais, impressionné par le match des Grenat face à Saint-Gall dimanche dernier (2-4). «Ils ont changé de système depuis deux rencontres. Avec une vraie réussite sur la deuxième mi-temps face à Saint-Gall, même si Saint-Gall s'est à mon avis un peu écroulé. On n'a pas l'habitude de voir Servette dans ce système, mais quand tu es capable de mettre quatre buts en 45 minutes à Saint-Gall, cela montre que cette équipe a des ressources.»

Tout comme le FC Sion, toujours placé dans le Top six et qui a successivement pris un point face à Bâle et Lucerne après avoir été mené d'un but. «Ce sera le dernier match du deuxième tour. Si on arrive à faire un très bon résultat, on sera pratiquement dans le créneau du premier tour qui était pas mal.»

«Montrer que notre position au classement n'est pas un hasard»

«Un derby est fait pour être gagné. Cela fait un moment que Sion ne l’a pas fait. À nous d’y aller avec les bonnes intentions. Il faut aller là-bas et montrer que notre position au classement n’est pas un hasard. On sait que Servette est une très bonne équipe du championnat. Mais ce n'est pas à Sion de les relancer au classement», affirme le Valaisan Kreshnik Hajrizi, pour qui cette rivalité veut dire beaucoup.

«Quand j’étais petit et que j’allais au stade, je voyais les supporters en feu pour ce match. Aujourd’hui, défendre ces couleurs sur le terrain rend les choses encore plus importantes, parce qu’il y a cette responsabilité», ajoute-t-il.