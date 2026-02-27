Le ciel est dégagé au-dessus de Tourbillon

Bastien Feller Journaliste Blick

L'humeur était bonne ce vendredi au centre d'entraînement du FC Sion, à Riddes, où Didier Tholot et son équipe ont préparé les derniers détails avant leur déplacement à Genève ce samedi, pour y défier Servette (20h30). «Comme le temps, au beau fixe», imageait dans un sourire le technicien bordelais.

Il faut dire que son équipe enchaîne les performances et engrange les points. Dimanche dernier, Young Boys s'inclinait à Tourbillon (3-1), impuissant face aux Sédunois. Dix jours plus tôt, c'était le FC Bâle qui quittait le Valais battu. Entre-temps, une courte défaite à Thoune, leader incontesté du championnat (0-1). «Les deux matches à la maison nous ont permis de nous étalonner par rapport à un niveau qui est quand même celui de Bâle et d’YB. Maintenant, on va à Servette, on sait ce que c’est, on sait à quoi s’en tenir, il va falloir être présent», soulignait Didier Tholot.

Une mi-temps à prendre en exemple, pas l'autre

Pour le coach du FC Sion, en poste depuis deux ans et demi maintenant, pas question de se laisser emballer par ces résultats positifs. Pas question de voir plus loin que le top six. Pas question de parler d'Europe. «On a tendance à s’enflammer ou à être très défaitistes assez vite. Il faut d’abord se concentrer sur le présent. Je n’ai pas envie de me projeter plus loin. On a les capacités, on l’a vu contre Bâle. Mais il ne faut pas brûler les étapes.»

Samedi à Genève, Sion aura l'opportunité de faire un très grand pas en direction de son grand objectif. Il lui faudra toutefois faire preuve de davantage de constance sur 90 minutes que lors de sa dernière visite à la Praille, fin janvier, lorsque chaque équipe avait eu sa mi-temps (3-3). «Il faudra très simplement tenir compte de ce match. On a des enseignements à tirer sur la première mi-temps, des enseignements sur la deuxième. À moi de faire quelque chose qui va ressembler plus à la deuxième», lance Didier Tholot.

Belle semaine en Valais

«J’espère qu’on va mettre une énorme pression à Servette pour aller gagner là-bas. C’est ça que je veux. Être beaucoup plus agressifs, laisser beaucoup moins d’espaces», détaille le Bordelais, qui voit son équipe pouvoir enfin se préparer dans des conditions optimales.

Fini les terrains gelés et détrempés. La semaine a été chaude et ensoleillée en Valais. De quoi permettre aux Sédunois de retrouver leurs terrains d'entraînement de Riddes. «Il est encore un peu gras», fait remarquer Didier Tholot, sans s'en plaindre. «On évite des déplacements. Il fallait venir ici, partir vers un autre terrain et revenir. Le protocole en salle devait être réduit. Retrouver le centre d'entraînement permet de maximiser le travail effectué.» Et ainsi enfin regagner un match face à Servette, après onze échecs?