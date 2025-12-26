DE
Durée de l'absence à confirmer
Rupture des ligaments pour un jeune joueur du Lausanne-Sport

Le FC Lausanne-Sport a confirmé la blessure de Hamza Abdallah, sorti à la 26e minute contre le FC Lucerne. Le latéral souffre d’une rupture des ligaments croisés, et la durée de son absence sera précisée en janvier.
Publié: 15:08 heures
Hamza Abdallah connaissait un regain de forme en ce mois de décembre.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport a annoncé que son latéral droit Hamza Abdallah sera indisponible après sa sortie sur blessure à la 26e minute lors de la rencontre du week-end dernier face au FC Lucerne. Les examens médicaux ont révélé une rupture des ligaments croisés. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été précisée et sera confirmée début janvier.

Titulaire face au FC Lucerne, Hamza Abdallah connaissait un regain de forme en ce mois de décembre, après avoir été convoqué avec l’équipe nationale des Comores lors de la dernière trêve internationale. Il avait débuté comme titulaire lors de toutes les rencontres de Super League face à Lugano, Bâle et Lucerne, et avait également été aligné en fin de match contre l’ACF Fiorentina en Conference League.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation
