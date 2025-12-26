Le FC Lausanne-Sport a confirmé la blessure de Hamza Abdallah, sorti à la 26e minute contre le FC Lucerne. Le latéral souffre d’une rupture des ligaments croisés, et la durée de son absence sera précisée en janvier.

Le FC Lausanne-Sport a annoncé que son latéral droit Hamza Abdallah sera indisponible après sa sortie sur blessure à la 26e minute lors de la rencontre du week-end dernier face au FC Lucerne. Les examens médicaux ont révélé une rupture des ligaments croisés. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été précisée et sera confirmée début janvier.

Titulaire face au FC Lucerne, Hamza Abdallah connaissait un regain de forme en ce mois de décembre, après avoir été convoqué avec l’équipe nationale des Comores lors de la dernière trêve internationale. Il avait débuté comme titulaire lors de toutes les rencontres de Super League face à Lugano, Bâle et Lucerne, et avait également été aligné en fin de match contre l’ACF Fiorentina en Conference League.