Bastien Feller Journaliste Blick

Le bus servettien s'en est allé ce mardi après-midi direction Lugano, où les Grenat affronteront le club tessinois mercredi soir au Cornaredo (20h30). Un peu plus de cinq heures de route lors desquelles les questions fuseront sans doute dans les esprits. L'une d'elles ne les concerne pas. Du moins directement.

Elle est au sujet de Lucerne et de Grasshopper, deux poursuivants (dixième et onzième) au classement qui s'affrontent ce mardi soir. Et le résultat de la rencontre pourrait avoir une incidence concrète sur le SFC. De quoi augmenter la pression autour du club. Car en cas de victoire des Zurichois, la onzième place, synonyme de barrage face au deuxième de Challenge League, se rapprocherait à deux petites unités.

La place de barragiste dans le rétroviseur?

Servette compterait bien sûr un match de moins, mais celui-ci se disputera donc face à Lugano. Dans un Cornaredo où la formation de Mattia Croci-Torti est pratiquement invincible (sept victoires, deux nuls et deux défaites). «Il ne faut pas se concentrer sur les résultats des autres, mais sur nous. Tout le monde essaie d’être positif, de viser plus haut», estime Bradley Mazikou. Même son de cloche du côté du staff servettien. «J’ai une bonne vision des forces en présence en Super League. Les styles sont très différents. Lucerne et GC sont autour de nous, donc on regarde, bien sûr. Mais on doit d’abord se concentrer sur nous», avance Jocelyn Gourvennec, pour qui il devient gentiment urgent de faire des points afin de se donner une marge sur la onzième place.

«On l’a dit dès la trêve, il faut se donner de l’air par rapport aux équipes derrière. On est entre les deux, à regarder devant et derrière. C’est la réalité. Je ne l’ignore pas. Je ne suis pas un doux rêveur. Il faut être pragmatique et savoir prendre des points là où ils sont», lance-t-il, ajoutant que son équipe devait apprendre à gagner «salement».

«On voit des équipes devant nous prendre des points sans la manière, analyse le Breton. À Servette, on attend souvent les points et la manière. Il faut parfois être capable de prendre des points où ils sont, sans maîtriser tous les aspects du jeu, comme on l’a fait à GC. Ça fait aussi partie du football.» Reste à savoir si les Servettiens en seront capables ce mercredi.