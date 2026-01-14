Les hommages prévus

Plusieurs initiatives mises en place par le club valaisan visent à rendre hommage aux victimes de la tragédie du 1er janvier. Le président CC a notamment annoncé la gratuité des billets pour tous les jeunes jusqu’à 25 ans (nés en 2001 et après) en tribune Blatten (secteur D). Un âge symbolique, choisi en hommage à une employée du président, tragiquement décédée lors de l’incendie. Le père de cette dernière devrait également déposer une gerbe sur la pelouse, aux côtés de la mère d’une personne blessée.

Le club a par ailleurs détaillé d’autres hommages sur son site internet :

« Dès 20h25, un recueillement collectif sera organisé à l’entrée des équipes. Celles-ci seront accompagnées par les skieurs de l’équipe de Suisse Daniel Yule, Tanguy Nef et Marc Rochat.

En hommage aux jeunes disparus, les spectateurs seront invités à allumer la lampe de leur téléphone dès l’entrée des équipes sur le terrain et à la maintenir allumée jusqu’à la fin de la minute de silence. Ce geste symbolique de lumière se fera sans flamme, dans le respect absolu de la sécurité. »

D’autres marques d’hommage pourraient également émerger des tribunes, dans ce qui s’annonce comme une soirée particulièrement chargée en émotions au stade de Tourbillon.