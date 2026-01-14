Le prénom des victimes a défilé
Comme promis par Christian Constantin, le prénom de chacune des victimes du tragique incendie a défilé sur l’écran géant de Tourbillon.
Le message des supporters de Winterthour
Présents en petit comité, les supporters de Winterthour ont dévoilé également une banderole de soutien.
Une minute de silence
Une minute de silence a été respectée à l’entrée des joueurs, accompagnée par le père d’une victime venu déposer une gerbe de fleurs. Le Gradin Nord s’est joint à l’initiative avec un tifo sobre, également en hommage aux victimes.
Gradin Nord
Le GN sédunois dévoile le bas de son tifo avec la phrase, humble mais puissante : « Tout un stade est à vos côtés, dans la douleur et la tristesse. »
Tribune D
À 30 minutes du coup d’envoi, plusieurs jeunes ont déjà pris place en tribune D, exceptionnellement gratuite ce soir pour les moins de 25 ans. Une initiative prise en hommage à une employée de Christian Constantin, tragiquement décédée à Crans-Montana à l’âge de 24 ans.
Presse locale
Du côté de la presse locale, la soirée s’annonce elle aussi particulière. Comme nous le confie Valentin Marclay, chargé de commenter la rencontre pour Rhône FM aux côtés de son consultant Yves Bourdin, l’émotion sera inévitable :
« D’un point de vue technique, nous prendrons l’antenne dix minutes plus tôt que d’habitude afin de la rendre au moment des hommages. À ce moment-là, nous diffuserons de la musique. Personnellement, j’étais sur place à Crans-Montana pour couvrir l’événement, ce qui m’a évidemment beaucoup bouleversé en tant que jeune Valaisan. Il y aura donc énormément d’émotion ce soir, et sans doute aussi une certaine retenue au micro, même si nous tenterons d’offrir à nos auditeurs une parenthèse de 90 minutes grâce au football. »
Gradin Nord
À une heure du coup d’envoi au stade de Tourbillon, l’ambiance est encore feutrée. Les supporters arrivent progressivement et reprennent leurs habitudes. Ici, on partage une bière entre amis ; là, on déguste une raclette en famille.
La tragédie de Crans-Montana est évidemment au cœur de nombreuses discussions et marquera profondément cette rencontre de Super League. Au-delà des hommages officiels prévus par le club, des initiatives devraient également émaner des tribunes. Une animation est notamment prête au Gradin Nord et devrait être dévoilée au coup d’envoi, dans un stade qui s’apprête à vivre un moment chargé d’émotion.
Le FC Sion à Crans-Montana
Par ailleurs, les joueurs et le staff du club valaisan se sont rendus lundi à Crans-Montana afin de rendre hommage aux victimes. Plusieurs joueurs, accompagnés du directeur sportif Barthélémy Constantin, visiblement ému, ont déposé une gerbe de fleurs en mémoire des victimes du drame du Nouvel An.
Les hommages prévus
Plusieurs initiatives mises en place par le club valaisan visent à rendre hommage aux victimes de la tragédie du 1er janvier. Le président CC a notamment annoncé la gratuité des billets pour tous les jeunes jusqu’à 25 ans (nés en 2001 et après) en tribune Blatten (secteur D). Un âge symbolique, choisi en hommage à une employée du président, tragiquement décédée lors de l’incendie. Le père de cette dernière devrait également déposer une gerbe sur la pelouse, aux côtés de la mère d’une personne blessée.
Le club a par ailleurs détaillé d’autres hommages sur son site internet :
« Dès 20h25, un recueillement collectif sera organisé à l’entrée des équipes. Celles-ci seront accompagnées par les skieurs de l’équipe de Suisse Daniel Yule, Tanguy Nef et Marc Rochat.
En hommage aux jeunes disparus, les spectateurs seront invités à allumer la lampe de leur téléphone dès l’entrée des équipes sur le terrain et à la maintenir allumée jusqu’à la fin de la minute de silence. Ce geste symbolique de lumière se fera sans flamme, dans le respect absolu de la sécurité. »
D’autres marques d’hommage pourraient également émerger des tribunes, dans ce qui s’annonce comme une soirée particulièrement chargée en émotions au stade de Tourbillon.
Bonsoir et bienvenue
Ce mercredi marque la reprise de la Super League en Valais, avec le FC Sion qui reçoit le FC Winterthour dans le cadre de la 19e journée de la Brack Super League. Une soirée qui s’annonce chargée en émotions, puisque le club valaisan articule plusieurs hommages aux victimes de la tragédie de Crans-Montana autour de cette rencontre. Suivez avec nous, en direct, cette soirée particulière.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
0:0
19
4
28
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lausanne-Sport
0:0
19
0
22
9
FC Lucerne
19
0
21
10
Servette FC
0:0
19
-6
21
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
0:0
19
-27
11