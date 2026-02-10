Deux joueurs de Super League dans le sillage de Lamine Yamal

Ethan Meichtry et Jonathan Asp Jensen confirment leur excellent début de saison en Super League. Les deux jeunes talents figurent dans une statistique de référence, tout près de la superstar du FC Barcelone Lamine Yamal.

Julian Sigrist

Ethan Meichtry s'affirme comme l'une des révélations du FC Thoune cette saison. A seulement 20 ans, l'attaquant a déjà inscrit six buts et délivré deux passes décisives. Des performances qui ne passent pas inaperçues, y compris sur la scène internationale, comme le révèle une statistique publiée par l'institut de football «CIES».

Cette étude recense les joueurs de moins de 21 ans qui réussissent le plus de passes dangereuses sous pression, rapportées à 30 minutes de jeu. Sont pris en compte uniquement les joueurs évoluant dans la première division de leur pays et ayant cumulé au moins 720 minutes cette saison. Dans ce classement, Ethan Meichtry occupe une remarquable quatrième place, juste derrière la star du FC Barcelone Lamine Yamal (18 ans). La première position est occupée par Alex Badolato (20 ans), qui évolue dans le championnat australien.

Derrière Ethan Meichtry figure immédiatement un autre joueur actif en Suisse. Jonathan Asp Jensen (20 ans), auteur de onze points cette saison avec Grasshopper, se classe cinquième. La Super League se distingue ainsi comme l'unique championnat, avec la LaLiga et la Serie A, à placer deux joueurs dans le top 10. En Espagne, Lamine Yamal et Franco Mastantuono (18 ans, 8e place) sont cités, tandis qu'en Italie figurent Francesco Esposito (20 ans, 2e) et Kenan Yildiz (20 ans, 9e).