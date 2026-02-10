DE
Les chiffres ne mentent pas
Deux joueurs de Super League dans le sillage de Lamine Yamal

Ethan Meichtry et Jonathan Asp Jensen confirment leur excellent début de saison en Super League. Les deux jeunes talents figurent dans une statistique de référence, tout près de la superstar du FC Barcelone Lamine Yamal.
Publié: il y a 36 minutes
Ethan Meichtry brille comme jeune talent du FC Thoune.
Julian Sigrist

Ethan Meichtry s'affirme comme l'une des révélations du FC Thoune cette saison. A seulement 20 ans, l'attaquant a déjà inscrit six buts et délivré deux passes décisives. Des performances qui ne passent pas inaperçues, y compris sur la scène internationale, comme le révèle une statistique publiée par l'institut de football «CIES».

Cette étude recense les joueurs de moins de 21 ans qui réussissent le plus de passes dangereuses sous pression, rapportées à 30 minutes de jeu. Sont pris en compte uniquement les joueurs évoluant dans la première division de leur pays et ayant cumulé au moins 720 minutes cette saison. Dans ce classement, Ethan Meichtry occupe une remarquable quatrième place, juste derrière la star du FC Barcelone Lamine Yamal (18 ans). La première position est occupée par Alex Badolato (20 ans), qui évolue dans le championnat australien.

Derrière Ethan Meichtry figure immédiatement un autre joueur actif en Suisse. Jonathan Asp Jensen (20 ans), auteur de onze points cette saison avec Grasshopper, se classe cinquième. La Super League se distingue ainsi comme l'unique championnat, avec la LaLiga et la Serie A, à placer deux joueurs dans le top 10. En Espagne, Lamine Yamal et Franco Mastantuono (18 ans, 8e place) sont cités, tandis qu'en Italie figurent Francesco Esposito (20 ans, 2e) et Kenan Yildiz (20 ans, 9e).

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St-Gall
FC St-Gall
22
14
39
4
FC Bâle
FC Bâle
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
Young Boys
Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
9
FC Zurich
FC Zurich
23
-12
25
10
FC Lucerne
FC Lucerne
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
23
-11
20
12
FC Winterthour
FC Winterthour
22
-31
14
Tour final
Tour de relégation
