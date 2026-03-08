Benjamin Kololli, l’étincelle venue du banc

Sorti du banc à l’heure de jeu, Benjamin Kololli a changé le rythme face à Winterthour (1-1). Sa passe décisive pour Winsley Boteli rappelle qu’il peut compter dans ce Sion.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après son nul face à Winterthour samedi soir (1-1), Sion voit le FC Lucerne revenir dans son sillage. Vainqueurs de Lugano (3-1), les Lucernois ne sont plus qu’à six points. Et il semble écrit que les Valaisans trembleront jusqu'au bout pour leur place dans le Top six.

Pourtant, l'histoire aurait pu être tout autre. Face aux Zurichois à Tourbillon, comme face aux Tessinois mercredi et aux Genevois samedi d'avant, les joueurs de Didier Tholot se sont procuré les occasions de tirer davantage de points de leur prestation. Mais le club sédunois souffre d'un problème d'efficacité, dans les deux surfaces, qui le fait stagner au classement. «On a un manque d’efficacité et de réussite qu’à un moment donné on n'avait pas», reconnaissait le coach valaisan après le nul face à Winterthour.

Une attaque presque en panne

Lors de cette rencontre, ses joueurs ont fait preuve de malchance, à l'image de la tête de Kreshnik Hajrizi repoussée chanceusement par la cuisse de Nishan Burkart à 1-1. Mais aussi d'un manque cruel de réalisme devant le but adverse, comme sur cette occasion en or manquée par Théo Berdayes alors que le score était de 1-0 pour les visiteurs. «On perd deux points parce que face à un bloc bas, on n'a pas assez d'ambition dans la dernière passe, le dernier tir, le dernier mouvement», estimait Kreshnik Hajrizi.

De leur côté, Liam Chipperfield se montre toujours aussi inconstant, Franck Surdez n'est pas encore prêt à 100%, Josias Lukembila peine à se faire une place et Ilyas Chouaref ne percute plus comme il le faisait encore il y a quelques mois. «J’attends plus de lui, affirme Didier Tholot au sujet de ce dernier. J’attends plus des joueurs offensifs. Aujourd’hui, ils ont été en-dessous. Nivokazi, Ilyas, Théo, … C'est pour ça que j’ai fait des changements assez rapidement.»

«Il a fait une très bonne entrée»

Parmi ces remplacements, les entrées de Winsley Boteli et de Benjamin Kololli à la 60e minute de jeu. Comme lors de la reprise en janvier, l'entrée du premier nommé a été décisive puisqu'il a pu inscrire le but de l'égalisation (5e but de la saison). Cela sur un service parfait et de grande classe de son coéquipier entré en même temps que lui.

La grosse trentaine de minutes du Chablaisien, dont le temps de jeu a passablement baissé ces dernières semaines, a été de bonne qualité. Passeur décisif, auteur de plusieurs décalages presque eux aussi décisifs, il pensait ensuite permettre à Sion de prendre les devants avant que l'arbitre assistant ne lève son drapeau pour doucher ses espoirs. «Il a fait une très bonne entrée. C’est ce qu’on attend de lui. Je n'ai aucun souci avec lui. Avec le ballon, c’est peut-être celui qui a le plus de qualités. Mais c’est un ensemble. J’ai beaucoup aimé sa réaction et surtout son entrée», le félicitait Didier Tholot après la rencontre.

De quoi lui permettre de retrouver le onze de départ en championnat samedi prochain à Zurich après huit matches débutés sur le banc?