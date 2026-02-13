DE
Le FCB en quête de stabilité
Un Genevois pour renforcer la défense bâloise

En quête d’un successeur à Jonas Adjetey, le FC Bâle tient son homme. Le champion de Suisse a trouvé un accord avec Montpellier pour le transfert du Genevois Becir Omeragic.
Carlo Steiner

Le FC Bâle, en quête d’un successeur à Jonas Adjetey, a trouvé sa cible. Selon le portail français SV Football, le champion de Suisse s’est mis d’accord avec Montpellier, pensionnaire de Ligue 2, pour le transfert de Becir Omeragic. Une information confirmée par Blick.

D’après SV Football, le FCB versera 2 millions de francs au club français et cédera 10% sur une éventuelle plus-value à la revente. Le contrat de l’international suisse devrait courir jusqu’à l’été 2030. Parti du FC Zurich pour rejoindre Montpellier en 2023, Omeragic s’apprête à revenir en Suisse sous les couleurs du club bâlois.

Jeune, mais déjà aguerri

Né à Genève, passé par les équipes de jeunes du Servette avant de rejoindre le FC Zurich à 16 ans, le défenseur compte sept sélections avec la Nati. Après 14 mois d’absence, il a été rappelé par Murat Yakin pour les matches de qualification à la Coupe du monde en novembre dernier face à la Suède et au Kosovo.

Après les départs des défenseurs centraux Adrian Barisic et Jonas Adjetey, le FCB considère Omeragic comme le renfort attendu pour stabiliser sa défense. Âgé de 23 ans, le joueur romand d’origine bosniaque affiche déjà plus de 100 matches avec le FC Zurich. Champion de Suisse en 2022 avec le club zurichois, il a également disputé un peu plus de 50 rencontres avec Montpellier en Ligue 1 et en Ligue 2.

