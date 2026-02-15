Alvyn Sanches a émerveillé le Wankdorf

Young Boys a balayé Winterthour (6-1) pour se relancer. Porté par un Alvyn Sanches étincelant, auteur d’un bijou, les Bernois se sont un peu rassurés.

Blick Sport

Après un cuisant échec à Saint-Gall mercredi (2-1), Young Boys a relancé la machine face à Winterthour samedi en s'imposant 6-1. L'un des grands artisans de ce succès bernois, seulement le troisième en championnat depuis le 23 novembre, se nomme Alvyn Sanches.

Le numéro dix, formé au Lausanne-Sport, a en effet été l'auteur d'une très belle partition. Dans tous les bons coup en première période, sans que ses inventions n'aboutissent à un but, le Vaudois est monté en puissance au fil de la rencontre. Et après avoir servi Darian Males pour le 5-1, le gaucher a sans doute inscrit l'un des plus beaux buts de la saison.

Le but de la saison en Super League?

Trouvé dans l'axe du terrain par Sandro Lauper, Alvyn Sanches, après s'être retourné, n'a pas hésité une seule seconde à armer une frappe enroulée qui a pris place dans la lucarne de Stéfanos Kapíno (85e). Imparable pour le portier grec, un régal pour les yeux des spectateurs et téléspectateurs.

Ironie du sort, 13 minutes plus tôt, le Vaudois, après un double une-deux parfait avec Christian Fassnacht, manquait une action bien plus simple. Signe que le numéro dix bernois, auteur jusqu'à présent de cinq buts et de cinq passes décisives en championnat, possède encore devant lui une belle marge de progression. Pour le plus grand malheur des défenseurs de Super League.