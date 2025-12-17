Alexis Antunes quitte Servette pour rejoindre la Turquie

C’est la fin d’un long chapitre grenat. Le Servette FC a officialisé le départ d’Alexis Antunes, qui poursuivra sa carrière à l’étranger. Le milieu offensif genevois s’est engagé avec Göztepe SK, club évoluant en Turquie.

Blick Sport

Formé au Servette FC depuis son plus jeune âge, Alexis Antunes (25 ans) incarne le parcours classique du joueur issu de l’académie grenat. Passé par toutes les catégories de jeunes, il a progressivement trouvé sa place au sein de l’équipe première, avec laquelle il a disputé plusieurs saisons en Super League et en compétitions européennes. Apprécié pour sa polyvalence offensive et son engagement, le Genevois aura été un visage familier du vestiaire grenat.

En fin de contrat, des discussions ont été menées avec la direction servettienne en vue d’une prolongation. Comme la formation de la Praille l'a détaillé, le joueur a finalement opté pour un nouveau défi à l’étranger, mettant fin à une aventure entamée il y a plus d’une décennie au stade de Genève.

À 24 ans, Alexis Antunes s’apprête ainsi à découvrir un nouveau championnat et un environnement différent sous les couleurs de Göztepe SK, actuelle quatrième du championnat de Turquie.