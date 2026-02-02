DE
FR

Pour un montant de 10 millions
Le FC Bâle va-t-il laisser Jonas Adjetey rejoindre la Bundesliga?

Le défenseur du FC Bâle Jonas Adjetey, 22 ans, serait proche de rejoindre le VfL Wolfsburg en Bundesliga. Le transfert, estimé à 10 millions de francs, doit être conclu avant la fermeture du mercato allemand ce lundi soir.
Publié: il y a 7 minutes
1/4
Le passage de Jonas Adjetey au FC Bâle devrait prendre fin.
Photo: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas Werder

La défaite 2-1 contre Thoune pourrait marquer le dernier match de Jonas Adjetey (22 ans) avec le FC Bâle. Selon Blick, le défenseur est sur le point de rejoindre le VfL Wolfsburg, en Bundesliga. Les Bâlois devraient percevoir une indemnité de transfert d’environ 10 millions de francs.

Plus que quelques heures...

Jonas Adjetey serait déjà en route pour l’Allemagne, mais le transfert n’est pas encore officiel. Le temps presse: la fenêtre de transfert allemande se clôture lundi soir à 20 heures.

Si ce transfert se concrétise dans les délais, le FCB aura cédé cet hiver deux défenseurs centraux, Jonas Adjetey et Adrian Barisic. Avec Flavius Daniliuc, Nicolas Vouilloz, Marvin Akahomen et Finn van Breemen en effectif mais en difficulté, le club disposerait encore de quatre défenseurs centraux. La fenêtre des transferts restant ouverte jusqu’au 16 février, le directeur sportif du FCB, Daniel Stucki, dispose encore de deux semaines pour renforcer son secteur défensif.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St-Gall
FC St-Gall
21
14
38
4
FC Bâle
FC Bâle
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
Young Boys
Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zurich
FC Zurich
22
-11
25
10
FC Lucerne
FC Lucerne
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
22
-11
19
12
FC Winterthour
FC Winterthour
21
-31
13
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus