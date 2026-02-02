Le défenseur du FC Bâle Jonas Adjetey, 22 ans, serait proche de rejoindre le VfL Wolfsburg en Bundesliga. Le transfert, estimé à 10 millions de francs, doit être conclu avant la fermeture du mercato allemand ce lundi soir.

Lucas Werder

La défaite 2-1 contre Thoune pourrait marquer le dernier match de Jonas Adjetey (22 ans) avec le FC Bâle. Selon Blick, le défenseur est sur le point de rejoindre le VfL Wolfsburg, en Bundesliga. Les Bâlois devraient percevoir une indemnité de transfert d’environ 10 millions de francs.

Plus que quelques heures...

Jonas Adjetey serait déjà en route pour l’Allemagne, mais le transfert n’est pas encore officiel. Le temps presse: la fenêtre de transfert allemande se clôture lundi soir à 20 heures.

Si ce transfert se concrétise dans les délais, le FCB aura cédé cet hiver deux défenseurs centraux, Jonas Adjetey et Adrian Barisic. Avec Flavius Daniliuc, Nicolas Vouilloz, Marvin Akahomen et Finn van Breemen en effectif mais en difficulté, le club disposerait encore de quatre défenseurs centraux. La fenêtre des transferts restant ouverte jusqu’au 16 février, le directeur sportif du FCB, Daniel Stucki, dispose encore de deux semaines pour renforcer son secteur défensif.