Dans quel écrin va jouer le FC Sion à l'avenir? Pour l'heure, cette question est ouverte. Sur la table, deux projets. Une rénovation du Stade de Tourbillon ou la variante plus ambitieuse portée par Christian Constantin, actuel président du club. La ville, le canton et le club ne parviennent pas à se mettre d'accord, alors qu'une date butoir avait été fixée au 31 décembre. Mercredi, une réunion de travail n'a débouché sur aucune avancée significative, dans un sens comme dans l'autre.

De quoi impatienter «CC», comme il l'a confié à nos confrères du «Nouvelliste»: «Si on ne ficelle pas le projet pour le 30 juin 2025, je cesserai mon activité. On devra donc trouver une solution au printemps, afin que les législatifs cantonal et communal puissent s’exprimer durant l’automne. Sinon? Ben ça aura été «essayé pas pu». Actuellement, on peut dire que tout est ouvert.»

Dans un premier temps, la variante de l'architecte de Martigny était articulée autour d'un stade de 15'00 places devisé à 150 millions de francs dont un tiers devait être investi par Christian Constantin lui-même. Toujours selon le média valaisan, le Grand Conseil devait se prononcer sur un apport de 30%, tandis que les investissements immobiliers devaient combler le solde.

Depuis, le projet s'est mué en construction pharaonique: le Cervin Coliseum pour plus de 500 millions de francs. L'entrepreneur détaille: «Dans ma variante, 88% seraient des fonds privés, 6% la subvention pour les infrastructures sportives d’intérêt cantonal et les autres 6% représenteraient l’apport foncier de la commune. C’est «la variante qui doit permettre de pérenniser le club ces prochaines années. Avec un lifting de Tourbillon, on n’atteindra pas les recettes voulues.»

Le ballon est donc dans le camp politique.