Largement insuffisant en première période face au FC Lucerne, le Servette FC a réussi à prendre un point au final amplement mérité (2-2). Le sauveur s'appelle Miroslav Stevanovic, auteur d'un but et d'un assist.

Miroslav Stevanovic est toujours là. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce Servette FC est décidément étonnant, capable de montrer deux visages aussi différents dans le même match. Auteurs d'une première période largement insuffisante ce dimanche face à Lucerne et logiquement menés 0-1, Timothé Cognat et ses coéquipiers se sont montrés enthousiasmants après la pause, allant chercher un point amplement mérité grâce à Miroslav Stevanovic à la 89e. Les Grenat auraient même pu l'emporter sans un bel arrêt de Pascal Loretz sur un tir d'Alexis Antunes dans les arrêts de jeu.

Les faits sont là: les Genevois n'avancent pas au classement de la Super League, mais ils ne sont de loin pas inintéressants. Le SFC en est à deux points en quatre matches, après ses deux défaites inaugurales à Berne et à domicile contre Saint-Gall.

Les entrants font la différence

La deuxième période a en effet été franchement bonne et le triple changement opéré par Jocelyn Gourvennec à la pause a fait du bien. L'entraîneur du SFC a en effet sorti Giotto Morandi (absolument catastrophique), Ablie Jallow et Keyan Varela après quarante-cinq minutes difficiles à regarder et fait entrer Miroslav Stevanovic (un but et un assist), Alexis Antunes (un but) et Samuel Mraz (une grosse occasion et une perte de balle coupable sur le 1-2).

«Les changements ont fait du bien», a d'ailleurs admis Jocelyn Gourvennec en conférence de presse d'après-match. «On a pu mettre de la pression, j'ai vu de belles attitudes, des choses qui me font plaisir. On a haussé le niveau en deuxième période, c'était nécessaire», a ajouté l'ancien numéro 10 du FC Nantes.

Les entrants ont donc amené de la vie à ce SFC moribond en entame de match. On l'a dit et redit: ce Servette FC ne manque pas de qualités, mais, pour l'heure, il se montre incapable d'être constant, y compris à l'intérieur d'un même match. La défaite de jeudi face au Shakhtar Donetsk a-t-elle laissé des traces? Servette, privé d'Europe pour le reste de la saison, n'aura de toute façon malheureusement plus à se poser la question. Jocelyn Gourvennec a d'ailleurs expliqué avoir beaucoup réfléchi avec son staff sur la meilleure composition pour ce match après la rencontre face aux Ukrainiens, laquelle avait demandé beaucoup d'énergie à ses joueurs.

Miroslav Stevanovic deux fois décisif

Après l'ouverture du score de Kevin Spadanuda à la 5e sur corner, Servette s'est montré dans l'incapacité de réagir et a véritablement inquiété son public. Heureusement, les trois entrants ont fait du bien et l'égalisation d'Alexis Antunes sur un corner de Miroslav Stevanovic (58e, 1-1) était amplement méritée. Le SFC se montrait alors conquérant, mais une perte de balle de Samuel Mraz offrait une possibilité de contre au FCL, bien conclue par Matteo Di Giusto (75e, 1-2). Pascal Loretz multipliait alors les miracles (face à Samuel Mraz à la 85e et Alexis Antunes dans les arrêts de jeu), mais le génie bosnien Miroslav Stevanovic trouvait la faille, de la tête, à la 89e. Ouf! Et amplement mérité, surtout.