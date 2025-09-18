DE
Entorse au genou pour le Suédois
Coup dur pour le LS, Jamie Roche sera absent environ six semaines

Victime d'une entorse au genou, Jamie Roche sera absent jusqu'à la fin du mois d'octobre, annonce le Lausanne-Sport.
Le milieu de terrain suédois va beaucoup manquer au Lausanne-Sport.
Le FC Lausanne-Sport informe que son milieu de terrain Jamie Roche sera indisponible pour une durée d’environ six semaines. Il s'agit d'un véritable coup dur pour le club vaudois.

Le joueur de 24 ans a été contraint de quitter ses coéquipiers dès la 13ᵉ minute de la rencontre (1-1) face au FC Lugano ce mercredi, victime d’une entorse du genou.

Il devrait ainsi manquer les deux premiers matches de Conference League, face à Breidablik et à Malte face aux Hamrun Spartans.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
6
10
15
2
FC Thoune
FC Thoune
6
5
13
3
FC Bâle
FC Bâle
6
4
12
4
Young Boys
Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zurich
FC Zurich
6
-1
10
7
FC Lucerne
FC Lucerne
6
0
8
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthour
FC Winterthour
6
-9
2
Tour final
Tour de relégation
