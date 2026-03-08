Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

ATS Agence télégraphique suisse
Bâle, privé de Xherdan Shaqiri (blessé), a vécu une entame de match cauchemardesque. Complètement dépassés, les Rhénans se sont retrouvés menés de trois buts après une demi-heure.
Pour son 100e match sous le maillot saint-gallois, Chima Okoroji s'est offert un doublé (9e et 15e), avant que Carlo Boukhalfa ne triple la mise (30e).
Saint-Gall conforte donc sa deuxième place au classement. Les hommes d'Enrico Maassen comptent désormais cinq points d'avance sur Lugano.
Après deux succès en championnat, les Rotblau subissent quant à eux un nouveau coup d'arrêt sous la houlette de Stephan Lichtsteiner et restent à trois longueurs du podium.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
0:1
29
32
65
2
FC St-Gall
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
29
4
46
5
Young Boys
1:0
29
5
45
6
FC Sion
29
8
42
7
FC Lucerne
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
1:1
29
-3
34
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zurich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zurich
1:1
29
-13
25
12
FC Winterthour
29
-47
16
Tour final
Tour de relégation