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Encore un peu de patience
Thoune battu à Bâle, le sacre à nouveau repoussé

Le FC Thoune devra encore patienter pour son premier sacre en Super League. Battu 3-1 à Bâle samedi, le promu a manqué l’occasion de décrocher le titre historique lors de la 35e journée.
Publié: il y a 5 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
Le FC Bâle repousse encore un peu le sacre de Thoune.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le sacre du FC Thoune est encore une fois repoussé. Fébrile, le promu a connu la défaite (3-1) sur la pelouse du FC Bâle samedi lors de la 35e journée de Super League, alors qu'une victoire lui aurait permis de s'assurer le premier titre de son histoire.

Le scenario idéal semblait pourtant se dessiner pour la troupe de Mauro Lustrinelli. Peu après que son attaquant Christopher Ibayi avait marché sur le défenseur rhénan Nicolas Vouilloz sans être sanctionné, Thoune a en effet ouvert la marque sur un but de Valmir Matoshi après un centre parfait de Michael Heule (41e).

Mais l'équipe de l'Oberland bernois n'a pas pu conserver bien longtemps cet avantage, acquis sur sa première véritable occasion. Bâle a égalisé dès la 44e minute sur une superbe frappe enroulée du pied droit de Metinho. Les hommes de Stephan Lichtsteiner ont ensuite dominé la deuxième période.

Ce n'est que partie remise

Réduit à dix à la 82e après l'expulsion de Fabio Fehr, Thoune n'a pas tenu le choc face à un FCB pourtant privé notamment de Xherdan Shaqiri (blessé). A la 86e, Albian Ajeti a dévié une frappe excentrée d'Ibrahim Salah pour offrir les trois points aux Rhénans. Koba Koindredi a scellé le score à la 91e.

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Malgré cette défaite, la quatrième dans leurs cinq dernières sorties, la consécration des Thounois semble n'être toujours que partie remise. Elle pourrait même survenir dimanche si leur dauphin St-Gall, qui accuse 11 longueurs de retard avec encore quatre matches à disputer, ne s'impose pas à Tourbillon face au FC Sion.

Le FC Bâle a par ailleurs non seulement repoussé le sacre de Thoune, mais a également réalisé une excellente opération comptable. Le champion en titre repasse provisoirement au 4e rang avec un point d'avance sur le FC Sion.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
35
35
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Bâle
FC Bâle
35
6
56
5
FC Sion
FC Sion
34
18
55
6
Young Boys
Young Boys
34
4
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zurich
FC Zurich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
34
-26
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
35
-53
20
Barrages de relégation
Relégation
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