Encore des blessés à Berne
YB arrache un point face à Bâle pour le retour de Gerardo Seoane

Le retour de Gerardo Seoane sur le banc de Young Boys n'a pas été couronné de succès dimanche.
Publié: 19:11 heures
Gerardo Seoane a souffert dimanche, mais YB a tenu bon face à Bâle
Photo: ANTHONY ANEX
ATS Agence télégraphique suisse

Mais YB a obtenu un bon point face à Bâle (0-0) lors de la 12e journée de Super League, compte-tenu de circonstances plus que défavorables aux Bernois.

Engagé vendredi pour remplacer Giorgio Contini, Gerry Seoane n'aurait pas imaginé pareil scénario, même dans ses pires cauchemars. Contraint de remanier son onze juste avant le coup d'envoi puis à nouveau dès la 20e minute, il a vu son équipe être réduite à dix à la 48e après l'expulsion de Gigovic.

Mais YB n'a rien lâché dans un Wankdorf plein à craquer (31'500 spectateurs). A la peine sur le plan défensif au cours des dernières semaines, le club bernois a tenu le choc face à un FC Bâle qui n'a il est vrai pas montré grand-chose dimanche. Même les coups de patte de Xherdan Shaqiri n'ont pas suffi.

Bâle - dont la dernière victoire sur la pelouse de Young Boys en championnat remonte à mai 2016 - n'a d'ailleurs pas cadré le moindre tir dans cette partie ! Maigre consolation pour la troupe de Ludo Magnin, elle grimpe au 2e rang. Mais elle se retrouve à 6 points du leader Thoune.

Deux blessures en défense!

Gerardo Seoane a donc dû faire face à un premier coup du sort dans ses nouvelles fonctions avant même le coup d'envoi: le capitaine Loris Benito, qui devait faire son retour, a en effet déclaré forfait au tout dernier moment après s'être blessé à la fin de l'échauffement.

Et un deuxième contretemps s'est produit après quart d'heure de jeu. Contraint de prendre la place de Benito en défense centrale, Edimilson Fernandes s'est blessé tout seul au mollet gauche et a été remplacé à la 20e. L'expulsion de Gigovic n'a pas arrangé les affaires bernoises, mais elle n'a pas servi les desseins bâlois.

Lucerne dynamite Grasshopper

Lucerne a par ailleurs profité de la venue de Grasshopper pour renouer avec la victoire dimanche. Le FCL, qui restait sur trois nuls et une défaite en championnat, a écrasé les Sauterelles 6-0. C'est GC qui en est désormais à quatre matches sans victoire (3 défaites et 1 nul), et qui ne compte plus que 4 points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
12
11
28
2
FC Bâle
FC Bâle
12
7
22
3
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
4
Young Boys
Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Lucerne
FC Lucerne
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zurich
FC Zurich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
12
-10
10
12
FC Winterthour
FC Winterthour
12
-19
6
Tour final
Tour de relégation
