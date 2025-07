Dinis Rodrigues a découvert le centre d'entraînement de Riddes. Photo: FC SIon

Blick Sport

Le FC Sion annonce ce jeudi l’arrivée de Dinis Rodrigues, en provenance du SC Braga. L'attaquant portugais de 20 ans s’est engagé pour une durée de trois ans avec le club valaisan, soit jusqu’en juin 2028.

Né à Maia, Dinis Rodrigues a effectué une grande partie de sa formation au SC Braga, gravissant les échelons jusqu’à l’équipe U23. Il a également porté les couleurs de la sélection nationale portugaise de la catégorie U15 jusqu’aux U20, confirmant «son statut de jeune talent prometteur sur la scène internationale», selon le FC Sion.

Quinze buts la saison dernière

Lors de l’exercice 2024/25, il a réalisé une saison pleine avec l'équipe U23 de Braga, disputant 29 matchs pour un total de 15 buts et 1 passe décisive. Des statistiques solides qui témoignent de son efficacité devant le but et de sa régularité.

«Dinis est un attaquant pur, avec un excellent sens du but. Malgré son jeune âge, il possède une grande maturité dans son jeu et a montré de belles choses au Portugal. Son arrivée s’inscrit dans notre volonté de miser sur des jeunes ambitieux et travailleurs», explique Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion.

Dinis Rodrigues est arrivé en Valais ce lundi et a pu rapidement faire connaissance avec le staff sédunois et ses nouveaux coéquipiers. «Je suis très heureux de rejoindre le FC Sion. J’ai senti une vraie volonté du club de me faire confiance, et je viens avec l’envie de progresser et de tout donner sur le terrain pour atteindre les objectifs fixés», confie le transfuge portugais.