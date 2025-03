1/11 Christian Constantin ne veut pas fragiliser son entraîneur Didier Tholot, mais en appelle à une prise de conscience du staff et des joueurs. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Alain Kunz

Quatre points en huit matches: le bilan du FC Sion n'est pas fameux en ce début d'année. Didier Tholot est-il en danger? La réponse du président du club valaisan semble rassurante.

Blick: Christian Constantin, le FC Sion est la plus mauvaise équipe du second tour...

Christian Constantin: Je l'ai également remarqué, merci. Nous allons dans une très mauvaise direction. Nous avons fait quatre points sur vingt-quatre possibles. Nous sommes en danger. En grand danger!

Que s'est-il passé après les trois victoires de la fin du premier tour?

Il y a trois raisons. Premièrement, les autogoals que nous avons subis contre Bâle et Lucerne. Impossible de ne pas les voir. Ensuite, nous avons perdu beaucoup de points dans les dernières minutes. Et le calendrier ne nous a pas été favorable. Nous avons joué trois des quatre meilleures équipes deux fois à l'extérieur. Parmi les équipes de tête, seul Lugano viendra deux fois à Tourbillon.

D'accord. Mais cela ne suffit pas à expliquer ce bilan misérable.

Non, bien sûr que non. Il faut que mes hommes prennent enfin conscience qu'un championnat se joue avec des points et non avec des mots.

C'est tout?

Non. Il y a eu ce match contre GC au début du deuxième tour. Nous avons joué quasiment tout le match à onze contre dix et nous avons essayé de marquer, mais nous avons raté occasion sur occasion. Bua se blesse. GC marque sur sa seule attaque. Et Didier (Tholot) fait une erreur en faisant entrer Anton Miranchuk trop tard. Nous perdons un match que nous aurions dû gagner 3-0. Ce résultat a tout fait basculer dans le mauvais sens.

Je vous donne encore deux raisons: Il manque les deux joueurs les plus importants du premier tour, à commencer par le charismatique chef de la défense Joël Schmied, qui n'a pas été remplacé.

C'est clair, il était très important et très fort. C'est pourquoi il est désormais titulaire à Cologne. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Un joueur ne peut jamais être la seule raison.

Il manque aussi le leader d'agressivité au milieu de terrain: Baltazar, qui s'est blessé pendant la préparation. C'est typiquement un joueur dont on se rend compte de l'importance quand il n'est pas là.

C'est également vrai. Baltazar manque énormément. Mais je le redis: l'absence d'un joueur n'explique pas tout.

Comment s'est terminée la dispute sur la prolongation de son contrat. A-t-il signé ?

Bien sûr! Son nouveau contrat court jusqu'en 2028. Nous lui avons encore une fois tout expliqué. Il travaille comme un fou pour revenir et devrait être de retour dans l'équipe après la pause de l'équipe nationale à la fin du mois.

Qu'en est-il de vos recrues stars de l'hiver ? Benjamin Kololli est jusqu'à présent votre meilleur joueur, malgré son autogoal fou à Bâle. Qu'en est-il de Federico Barba, habitué de la Serie A? Sur les trois derniers matches, il est resté deux fois sur le banc.

Ses performances ont été correctes jusqu'à présent.

Pas vraiment un constat enthousiaste! Et Pajtim Kasami? Il entre à Bâle après une heure et doit ressortir quelques minutes plus tard. Que s'est-il passé?

Il avait de légers problèmes musculaires. Pajtim n'est pas en forme. Et s'il n'est pas en forme, il ne nous sert à rien. C'est un joueur qui se définit par son physique. Heureusement, c'est bientôt la pause des équipes nationales. Nous pourrons alors le remettre en forme physiquement. Après cette pause, nous devrions voir un autre Kasami.

Pour en revenir au coach, vous lui reprochez de ne pas avoir utilisé Miranchuk correctement contre GC. C'est une vraie critique. Didier Tholot est-il en danger?

(Rires) Didier? Jamais de la vie. Je ne changerai pas d'entraîneur. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'un entraîneur se trompe. C'est pourquoi nous sommes en contact permanent. Je lui ai encore une fois fait comprendre avec insistance qu'il devait faire prendre conscience aux joueurs de ce grand danger. Et qu'il faut maintenant marquer des points.

Quand on voit les deux derniers, Winterthour et GC, se battre sur chaque ballon, le FC Sion ne donne pas la même impression.

Exactement. Mais prenons les quinze premières minutes du match à Bâle. Nous dominons le FC Bâle. Nous avons une occasion en or. Nous marquons un but qui était malheureusement hors-jeu. Et puis il y a ce but fou contre son camp - et tout s'écroule. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut arrêter de parler.

Avez-vous parlé vous-même aux joueurs?

Moi? Non! Pour cela, j'ai un staff avec Didier à sa tête.

Qu'est-ce qui vous rend optimiste quant au fait que Sion ne s'enfonce pas complètement dans le bourbier de la zone de relégation?

Le fait que nous jouions trois des quatre prochains matches à Tourbillon. Nous avons remporté cinq de nos huit victoires à domicile. Jusqu'à présent, nous avons obtenu zéro point à l'extérieur lors du deuxième tour. Tout le second tour se décidera en mars.