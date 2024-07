La nouvelle philosophie du FC Sion: l'anti-Balotellisme!

1/5 Ilyas Chouaref célèbre son but en or (2-1) d'abord avec son entraîneur Didier Tholot.

Alain Kunz

Pas de Mario Balotelli. Pas de Valon Behrami. Et pas de Gennaro Gattuso. Sion est devenu sage.

Joël Schmied, Numa Lavanchy, Dejan Djokic et leurs coéquipiers ont été les artisans du triomphe sédunois au Wankdorf dimanche. L'équipe qui s'est imposée est celle qui a remporté le dernier championnat de Challenge League, renforcée par Dejan Djokic, venu de Vaduz (ainsi que par Noé Sow, venu de Pau, club de Ligue 2, pour les huit dernières minutes).

«YB sera à coup sûr devant nous plus tard»

Didier Tholot avait rapidement fait comprendre, en prenant le poste d'entraîneur du FC Sion, qu'un joueur comme Mario Balotelli allait perturber la structure de l'équipe et qu'il n'avait donc pas besoin de lui. «Nous avons certainement profité de la dynamique de la saison dernière et du fait qu'il y a eu peu de changements. De plus, tout n'est certainement pas encore parfaitement ajusté à YB», déclare le Français.

Et d'ajouter: «Nous savons qu'YB sera devant nous plus tard. Mais nous prenons cette victoire qui nous permet de poser certains principes».

Il montre ensuite comment il a parlé à ses gars avant le match. Il n'a écrit que trois mots au tableau:

Hier Aujourd'hui Demin

«Hier, on s'en fout. Le fait nous n'avons jamais gagné à YB n'a aucune importance. Demain, on s'en fout aussi. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Alors j'ai dit aux gars: pourquoi ne serions-nous pas les seuls à pouvoir le faire? Je leur ai demandé d'être présents aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait avec beaucoup de détermination».

Sion a déjà fait mentir tous ses détracteurs

Il a convaincu ses joueurs. Et apparemment aussi son président Christian Constantin de renoncer à des transferts «à la Balotelli». Comment diable y est-il parvenu? Didier Tholot explique: «Ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements, et cela n'a pas forcément porté ses fruits. Il est donc logique d'essayer une autre formule. Là, j'ai dû faire un travail de conviction pour dire qu'avec un certain état d'esprit et avec la jeunesse, il y a la possibilité de faire quelque chose».

Un message clair à l'attention du président. D'autant plus que ce dernier avait déclaré qu'il manquait encore un joueur dans chaque ligne. «Peut-être un ou deux», a dit Didier Tholot après le coup. «Mais en amont, tout le monde avait dit que nous ne gagnerions aucun match avec ce groupe. Nous avons prouvé le contraire dès la première tentative» Et ce, grâce à ce résultat historique. «C'est bon pour le Valais et pour tout ce qui fait ce canton», se contente de dire Didier Tholot.

Le succès de ce FC Sion-là passe par la mentalité

Et maintenant, qu'est-ce qui est possible pour ce FC Sion cette saison? «Je ne sais pas», répond le technicien, désireux de garder les pieds sur terre. «Nous allons rester très humbles. Mais avec notre mentalité, aucun adversaire n'aura un match facile contre nous. Cette équipe n'offrira rien gratuitement. Il y aura des jours avec plus de succès et d'autres avec moins. Mais nous sommes sur la bonne voie».¨

