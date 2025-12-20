DE
FR

Des Bernois renversants!
Thoune est champion d'automne!

Thoune passera les fêtes dans le fauteuil de leader de Super League. Lors de la 19e journée, les Bernois ont comblé un déficit de deux buts pour s'imposer 4-2 chez eux contre le FC Zurich.
Publié: 20:11 heures
1/2
Christopher Ibayi inscrit le 3-2
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Cette partie a connu deux périodes totalement différentes. La première a appartenu aux visiteurs, qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés: Kamberi a ouvert le score de la tête (12e) avant que Phaeton ne double l'avantage du FCZ (25e).

La seconde a vu une belle réaction des hommes de Mauro Lustrinelli. Rastoder a réduit l'écart (53e) et redonné espoir aux siens. Une sortie ratée de Brecher a ensuite permis à Bürki d'égaliser (65e). Les deux formations ont eu des occasions d'arracher la totalité de l'enjeu, chacune trouvant le cadre adverse. C'est finalement Thoune qui a eu le dernier mot grâce à Ibayi (85e) et Fehr (89e), auteur d'une superbe frappe.

Confirmé de manière ferme la veille comme entraîneur du FCZ après avoir été intérimaire, Dennis Hediger a donc entamé ce nouveau chapitre de sa carrière par une défaite, après avoir pu croire à l'exploit. Au classement, Thoune compte six points d'avance sur Saint-Gall. Les Brodeurs joueront dimanche à Zurich contre Grasshopper.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
FC St-Gall
18
15
34
3
FC Bâle
FC Bâle
0:1
19
7
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
Young Boys
Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
FC Zurich
19
-7
24
8
Servette FC
Servette FC
1:0
18
-5
22
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
10
FC Lucerne
FC Lucerne
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
18
-8
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus