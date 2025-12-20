Thoune passera les fêtes dans le fauteuil de leader de Super League. Lors de la 19e journée, les Bernois ont comblé un déficit de deux buts pour s'imposer 4-2 chez eux contre le FC Zurich.

ATS Agence télégraphique suisse

Cette partie a connu deux périodes totalement différentes. La première a appartenu aux visiteurs, qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés: Kamberi a ouvert le score de la tête (12e) avant que Phaeton ne double l'avantage du FCZ (25e).

La seconde a vu une belle réaction des hommes de Mauro Lustrinelli. Rastoder a réduit l'écart (53e) et redonné espoir aux siens. Une sortie ratée de Brecher a ensuite permis à Bürki d'égaliser (65e). Les deux formations ont eu des occasions d'arracher la totalité de l'enjeu, chacune trouvant le cadre adverse. C'est finalement Thoune qui a eu le dernier mot grâce à Ibayi (85e) et Fehr (89e), auteur d'une superbe frappe.

Confirmé de manière ferme la veille comme entraîneur du FCZ après avoir été intérimaire, Dennis Hediger a donc entamé ce nouveau chapitre de sa carrière par une défaite, après avoir pu croire à l'exploit. Au classement, Thoune compte six points d'avance sur Saint-Gall. Les Brodeurs joueront dimanche à Zurich contre Grasshopper.