1/7 Steven Zuber a disputé 146 matches officiels pour GC. Photo: Keystone

Stefan Kreis

Il y a des chambrages pleins de créativité, de sarcasme et parfois même de génie. Et puis, il y a les insultes lourdes, sans finesse, qui prennent pour cible la famille des joueurs. Ce triste spectacle s’est encore produit dimanche dernier, lorsque la Südkurve de Zurich s’est attaquée à Steven Zuber, leur futur joueur, d’une manière particulièrement cruelle.

Les supporters du FCZ ont brandi deux banderoles cinglantes. La première faisait référence à une ancienne déclaration de Steven Zuber: «Eimal Hopper, immer Hopper – S. Zuber (mai 2019). Dini Vergangeheit chasch nur uf Instagram lösche». Traduction: «Grasshopper un jour, Grasshopper toujours. Ton passé, tu ne peux l’effacer que sur Instagram.» Une pique directe liée à un post Instagram de l’international suisse, rapidement supprimé après l’annonce de son transfert vers le FC Zurich, ennemi historique de Grasshopper, son club formateur.

Un passé commun avec GC, même pour les dirigeants

La seconde banderole s’attaquait cette fois à la direction du FCZ: «Vous dites que vous êtes le nouveau visage du FCZ, nous disons que vous incarnez sa perte d’identité.» Le message visait notamment Milos Malenovic (directeur sportif) et Ricardo Moniz (ancien formateur à Grasshopper), dont les liens avec GC n’ont pas été oubliés. Même Andreas Schmocker, directeur général du FCZ, a autrefois porté les couleurs des Sauterelles.

Mais ces petites piques n’ont rien à voir avec le passé glorieux de Steven Zuber à Grasshopper. Le joueur de 33 ans a disputé 146 matches officiels pour le club, inscrivant ou offrant 55 buts, et a soulevé la dernière Coupe de Suisse du club en 2013. Formé à GC dès ses 15 ans, il a marqué l’histoire avant de tenter l’aventure à l’étranger à 23 ans.

Un retour prestigieux gâché par la haine

Dix ans plus tard, Steven Zuber revient en Super League, auréolé de 56 sélections internationales et de participations à la Coupe du monde et à l’Euro. Pourtant, au lieu d’accueillir ce transfert de renom comme une chance, la Südkurve a choisi la haine. Et ce ne sont pas seulement les supporters du FCZ qui grognent. Du côté de GC, certains fans vivent mal de voir une figure emblématique de leur club signer pour l’ennemi juré.

Malgré tout, Steven Zuber semble avoir les épaules pour affronter ce climat hostile. Habitué aux chaudes ambiances des derbies grecs lorsqu’il jouait à l’AEK Athènes, il saura sans doute relativiser les chants suisses, bien moins intimidants qu’un choc face à l'Olympiakos ou au Panathinaïkos.