Demande de l'adversaire
Un match amical du FC Sion se termine prématurément

Le FC Sion a remporté mardi son match amical contre l'Olympique de Béja (6-1), en Tunisie. Mais la partie s'est terminée de manière étonnante.
Dinis Rodrigues, l'un des deux doubles buteurs de Sion. (archives)
Yannick Peng

Cela reste suffisamment rare pour être relevé. Pour son premier match test au camp d’entraînement de Tabarka, en Tunisie, le FC Sion a vu son adversaire, l’Olympique de Béja, demander une fin anticipée de la rencontre. Une requête à laquelle les Valaisans ont accédé.

À l’origine, trois périodes de 45 minutes étaient prévues. Mais après 115 minutes de jeu au total, le match a été arrêté prématurément. Le FC Sion n’en a pas précisé la raison dans son compte rendu publié sur son site officiel.

Côté sportif, les Sédunois ont largement dominé les débats. Menés 0-1, ils se sont finalement imposés 6-1. Josias Lukembila et Dinis Rodrigues ont chacun inscrit un doublé, tandis que Lamine Diack et Rilind Nivokazi ont également trouvé le chemin des filets.

