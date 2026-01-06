Cela reste suffisamment rare pour être relevé. Pour son premier match test au camp d’entraînement de Tabarka, en Tunisie, le FC Sion a vu son adversaire, l’Olympique de Béja, demander une fin anticipée de la rencontre. Une requête à laquelle les Valaisans ont accédé.
À l’origine, trois périodes de 45 minutes étaient prévues. Mais après 115 minutes de jeu au total, le match a été arrêté prématurément. Le FC Sion n’en a pas précisé la raison dans son compte rendu publié sur son site officiel.
Côté sportif, les Sédunois ont largement dominé les débats. Menés 0-1, ils se sont finalement imposés 6-1. Josias Lukembila et Dinis Rodrigues ont chacun inscrit un doublé, tandis que Lamine Diack et Rilind Nivokazi ont également trouvé le chemin des filets.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
18
-27
10