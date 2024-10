C'est la deuxième fois que Cheikh Niasse est pris en flagrant délit de conduite sans permis. Le joueur des Young Boys a déjà eu des problèmes avec la police pour un faux braquage de banque. Il a été puni par la justice et par son club.

Une star des Young Boys condamnée pour menaces et conduite sans permis

Cheikh Niasse a eu plusieurs fois des démêlés avec la justice. Photo: TOTO MARTI 1/4

Christian Müller

Cheikh Niasse va devoir sortir le chéquier. Le milieu de terrain des Young Boys doit payer une amende de 18'000 francs. Le Sénégalais a été pris en avril en train de conduire sans permis, comme le rapporte «20 Minuten». Pour la même infraction, Niasse avait déjà été condamné en 2023 à une amende avec sursis de 4200 francs. À l'époque, il avait également roulé à 24 km/h de trop en agglomération. Les deux peines ont été réunies en une seule.

Le dossier de Niasse contient encore une autre inscription plus rocambolesque. En 2022, il s'est déguisé en braqueur de banque de la série télévisée «La Case de Papel». Vêtu d'une combinaison rouge à capuche, il a visé des passants avec un fusil en plastique près du Wankdorf Center, là où joue son club. Une femme a cru à une véritable arme et a porté plainte contre le footballeur professionnel. Niasse s'en est tiré avec une peine de 13'440 francs avec sursis pour menace et infraction à la loi sur les armes pour sa blague de mauvais goût.

Ce sont des gros titres dont son club, dernier du classement, n'a absolument pas besoin actuellement. Les joueurs devraient être conscients de leur rôle d'exemple, fait savoir le responsable des médias Albert Staudenmann à «20 Minuten». «Ce n'était malheureusement pas le cas lors des incidents en question, raison pour laquelle le joueur a été sanctionné en interne».