Un promu champion de Suisse? C'est déjà arrivé!

Le FC Thoune va-t-il créer la sensation et devenir champion suisse en étant néo-promu en Super League? Ce serait historique - mais pas unique.

Simon Strimer

Il faut remonter loin. Très loin, même. Mais on finit par tomber dessus: le seul champion suisse qui, un an plus tôt, évoluait encore en deuxième division. Le conte de fées s’est écrit lors de la saison 1951/52. Le nom du club à avoir réussi cet exploit? Grasshopper. Les Sauterelles se sont même offert le doublé Coupe-championnat.

Depuis l’instauration d’un championnat national unifié, GC demeure l’unique club sacré champion juste après une promotion. Auparavant, la répartition des ligues était trop irrégulière pour permettre de véritables comparaisons: établir des parallèles avec des promus «au sens moderne» serait trompeur.

1952: une autre époque

Un titre de champion pour Thoune relèverait à la fois du conte de fées et de la sensation. En 1952, le contexte était tout autre pour GC. Dans les années 1940, les Sauterelles constituaient une véritable puissance du football suisse, avec trois titres de champion et cinq Coupes à leur actif durant la décennie. La relégation de 1949 avait provoqué un choc immense: le futur manager légendaire Erich Vogel (87 ans aujourd’hui) avait même fondu en larmes dans les tribunes du Hardturm, comme il l’a raconté plus tard à Blick. Mais deux ans plus tard, GC était déjà de retour parmi l’élite.

Le FC Thoune, lui, sort de cinq saisons en Challenge League et faisait figure d’outsider même lors de son dernier passage en Super League. Des exploits comme la qualification pour la Champions League après la place de vice-champion en 2005 restent de rares exceptions dans l’histoire du football européen.

Xherdan Shaqiri sera suspendu dimanche

Il reste encore 51 points à prendre – ou à perdre – d’ici la fin du championnat. Le chemin est long. Mais l’équipe de Mauro Lustrinelli dégage une vraie solidité. En ce début d’année, elle a signé deux succès convaincants (3-1 contre GC, 4-1 face à YB).

Thoune se rend désormais à Bâle (dimanche, 16h30). Un élément pourrait peser dans la balance: pour les débuts de Stephan Lichtsteiner en Super League comme nouvel entraîneur du FC Bâle, le capitaine et meneur Xherdan Shaqiri sera absent, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Dans l’Oberland bernois, les rêves de titre sont bien vivants. «Quand on est premier à la trêve hivernale, en faire un objectif est évident et, de mon point de vue, pas prétentieux», a récemment déclaré le président Anders Gerber dans une interview accordée à Blick.

Une chose est donc claire: un titre de promu, 74 ans après celui de GC, ne serait certes pas un événement unique dans l’histoire du football suisse. Mais il n’en resterait pas moins exceptionnel. Car Thoune n’a encore jamais remporté le moindre titre dans toute son histoire.