À l’occasion de la venue de Grasshopper à la Tuilière samedi, le Lausanne-Sport organise une action solidaire en faveur des victimes de la tragédie de Crans-Montana. L’intégralité des recettes de billetterie sera reversée à l’Association Flavie.

Blick Sport

Samedi, à l'occasion de la venue de Grasshopper à la Tuilière, le Lausanne-Sport a lancé une opération spéciale en faveur des victimes de la tragédie de Crans-Montana. «Une grande action solidaire sera organisée en faveur de l’Association Flavie, association suisse romande engagée auprès des victimes de brûlures», communique le club en prévision de la rencontre.

Concrètement, le LS promet de reverser l'intégralité des bénéfices de la billetterie de la rencontre sera reversée à l’Association Flavie. «Une récolte de fonds solidaire sera également mise en place dans l’enceinte du stade afin de permettre à chacune et chacun de s’engager concrètement dans ce geste de soutien», ajoute le club, dont la région a particulièrement été touchée par la tragédie.

Plus qu'un match, un moment d'unité

«Le FC Lausanne-Sport invite ses abonnés, supporters et l’ensemble du public à se mobiliser, à inviter leurs proches, amis et collègues, et à rassembler un maximum de personnes autour de cette cause qui dépasse largement le cadre sportif. Les partenaires du club qui souhaitent également se mobiliser et effectuer un don en faveur de l’Association Flavie peuvent naturellement le faire et sont chaleureusement encouragés à s’associer à cette démarche solidaire.»

Sportivement parlant, le club vaudois reste sur deux succès en autant de sorties en 2026. Après avoir battu Servette (0-1) et Young Boys (1-3), les Lausannois et leur nouvel attaquant Omar Janneh, buteur lors de sa première samedi, tenteront de réussir la passe de trois de leur public.