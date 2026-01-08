ATS Agence télégraphique suisse
Ils ne seront pas à disposition pour la reprise du championnat, le 18 janvier à Zurich contre Grasshopper. Christopher Ibayi sera absent trois semaines en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Le Congolais, avec 9 buts, occupe le troisième rang du classement des buteurs.
Pour sa part, Nils Reichmuth s'est soumis peu avant Noël à une opération à une main prévue depuis longtemps. Il sera de retour sur les pelouses en février.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation