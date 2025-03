Bradley Mazikou et Servette en sont à cinq victoires consécutives. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les Grenat ne savent que gagner! Après quatre matches nuls pour débuter l'année 2025, le génie bosnien Miroslav Stevanovic et ses coéquipiers ont engrangé ce dimanche au Letzigrund leur cinquième victoire consécutive! Les voilà seuls leaders pour deux heures (au moins?), le temps de connaître le résultat du FC Bâle sur le terrain du FC Lucerne.

Un état d'esprit qui fait la différence

Servette, très convaincant et clinique en première période, n'a pas été royal ce dimanche, mais il a été suffisamment solide pour tenir en fin de match, alors que Zurich avait clairement haussé le niveau après une première période indigente. Le SFC a pu compter sur de nombreux atouts pour aller chercher ces trois points, à savoir son formidable état d'esprit, comme toujours, mais aussi la qualité individuelle de plusieurs de ses joueurs, Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic en tête. Les deux hommes ont livré un véritable récital, chacun dans leur style, surtout en première période.

Miroslav Stevanovic, l'artiste

Le milieu de terrain français était partout ce dimanche, à la récupération comme à la construction, et sa vista sur l'ouverture du score de Miroslav Stevanovic, dès la 8e minute, était un régal. Son ouverture était parfaite, tout comme l'appel et la finition de l'artiste de Zvornik, l'homme qui justifie chaque semaine un peu plus son appellation honorifique, mais bien réelle, de meilleur joueur des dix dernières années du championnat de Suisse. Lorsque les deux hommes unissent leurs talents, comme sur ce premier but, ils n'ont aucun équivalent en Super League sur le plan de la beauté, de l'élégance et de l'efficacité.

Timothé Cognat a été excellent ce dimanche au Letzigrund, comme toujours. Photo: keystone-sda.ch

Servette avait pris l'avantage de fort belle manière et n'allait plus le lâcher, d'autant qu'Enzo Crivelli, comme toujours très combatif à la pointe de l'attaque genevoise, pouvait inscrire le 2-0 à la 43e après un service parfait de l'inévitable Miroslav Stevanovic. Une réussite aussi belle collectivement que méritoire sur le plan individuel, puisqu'Enzo Crivelli a dû s'arracher quelques secondes avant le but pour récupérer un ballon qui semblait perdu.

Zurich a élevé le niveau après la pause

Zurich, qui ne pouvait certes pas être plus faible, est revenu plus fort des vestiaires et a inscrit le 2-1 d'entrée grâce à son jeune talent néerlandais Damienus Reverson, et a bien failli égaliser cinq minutes plus tard (but annulé par la VAR pour une. main au départ de l'action). Servette a alors haussé son niveau de concentration et a tenu bon, malgré quelques frayeurs et quelques arrêts de fort belle facture de Joël Mall, impeccable ce dimanche après-midi. Alioune Ndoye, échappé en contre, a même pu assurer la victoire dans les arrêts de jeu en allant tromper Yanick Brecher pour inscrire le 3-1.

Place désormais à une bonne semaine de travail avant la réception d'Yverdon samedi prochain à la Praille devant un public attendu extrêmement nombreux pour le match des 135 ans du club grenat.