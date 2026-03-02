Becir Omeragic est déjà le boss au FC Bâle

Becir Omeragic a effectué une première impressionnante ce dimanche avec le FC Bâle. Le Genevois de 24 ans d'emblée pris ses marques au coeur de la défense du champion de Suisse.

Lucas Werder

Parler de débuts de rêve pour Becir Omeragic ce dimanche à Lausanne serait exagéré, surtout pour ce grand perfectionniste. Le défenseur de 24 ans se montre en effet trop passif sur l'égalisation lausannoise signée Omar Janneh. Un bémol, certes, mais qui ne doit pas occulter l’essentiel: pour ses 90 premières minutes, le Genevois a déjà démontré tout ce qu'il peut apporter au FC Bâle.

Suspendu le week-end précédent à Lucerne (défaite 4-2) en raison d’un avertissement reçu en Ligue 2, Becir Omeragic a immédiatement endossé le costume de patron ce dimanche. Le Genevois a dirigé sa ligne arrière, dicté le positionnement du bloc et s’est surtout imposé dans les airs, où il a rassuré tout le monde.

En l’absence au coup d'envoi de Xherdan Shaqiri et de Dominik Schmid, l’ancien capitaine de Montpellier a déjà affiché ses qualités de leader. Pendant que ses coéquipiers célébraient l’ouverture du score dès la première minute, il en profitait pour recadrer immédiatement les siens. «Je leur ai dit que malgré le but, nous devions continuer à rester concentrés et ne surtout pas nous relâcher», explique-t-il.

«J’adore ça!»

Son intégration, assure-t-il, s’est très bien déroulée. «Je connaissais déjà beaucoup de joueurs. Ils m’ont très bien accueilli. C’est un plaisir de jouer et de s’entraîner avec eux.» S’il a tenu à rejoindre Bâle cet hiver, c’est pour une raison simple: «Avec ce club, tu abordes chaque match pour le gagner. C’est exactement ce que j’aime.»

Après une seule victoire lors des sept dernières rencontres, les Rhénans ont enfin retrouvé le sourire pour la première de Becir Omeragic – malgré ce but évitable concédé. «Nous devons défendre avec plus d’agressivité», reconnaît le nouveau patron de l’arrière-garde.



