Les joueurs du FC Sion ont accepté de rompre le jeûne dimanche pour la réception du FC Lugano, les félicite Didier Tholot. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Comment le football suisse gère-t-il la période du ramadan? Blick a posé la question à trois entraîneurs ce week-end, chacun apportant un regard différent et une sensibilité qui lui est propre. La période du ramadan dure cette année du 28 février au 30 mars.

Ludovic Magnin: «Ça va au-delà du foot»

L'entraîneur du Lausanne-Sport assure ne pas regarder ailleurs, mais se concentrer sur sa propre gestion du groupe et son relationnel fort avec ses joueurs.

«Je ne sais pas ce que font les autres coaches. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Je respecte totalement les différentes religions. Je fais 100% confiance à mes joueurs et ils font leur radaman de la manière dont ils ont envie de le faire. Chacun le fait à des degrés différents. Après, c’est à eux d’assumer sur le terrain», détaille Ludovic Magnin, qui ne fait pas de cadeau sur la performance.

«S’ils sont bons, ils joueront un peu plus longtemps. Et s’ils n’ont plus la force, ils sortiront vite. Mais ce n’est pas quelque chose qu’on a énormément thématisé», assure le coach, qui a procédé à des aménagements pour ce qui est des repas. «C’est plus facile à gérer quand tu joues à 20h30 qu’à 18h ou 16h30. J’ai regardé et on a encore le match à Saint-Gall qui va être impacté et après, ce sera réglé»», explique-t-il.

Samedi, alors que le match au Wankdorf avait débuté à 18h, une pause a eu lieu à la 25e minute pour la rupture du jeûne. «Les deux team managers se sont mis d’accord avant le match. Ils ont ensuite été demander à l’arbitre et celui-ci a autorisé cette petite pause. On leur avait préparé des barquettes avec ce qu’ils voulaient dedans… Ils s’y connaissent mieux que nous (rires).»

«Je pense que ça va au-delà du foot et que ces petits aménagements montrent l’ouverture d’esprit et qu’on est ensemble, pas toujours l’un contre l’autre au niveau des religions. On voit que ça fonctionne très bien. On a un vestiaire composé de plusieurs religions différentes et il n’y a aucun problème. Au final, on a arrêté le match quoi? Deux minutes? Pour qu’ils puissent manger un petit truc. On a l’impression que c’est un immense thème, mais nous on le gère très facilement», explique Ludovic Magnin.

Ludovic Magnin et Giorgio Contini se sont affrontés samedi soir au Wankdorf. Photo: keystone-sda.ch

Didier Tholot: «Je tiens à féliciter mes joueurs»

Ilyas Chouaref était remplaçant au coup d'envoi face à Lugano ce dimanche, alors que le coup d'envoi était fixé à 16h30 à Tourbillon. L'attaquant pratique le ramadan, mais Didier Tholot assure que le choix de ne pas le faire débuter était avant tout sportif. «C'est aussi parce que sa semaine d'entraînement ne m'a pas vraiment enchanté», explique le technicien, qui fait tout, avec son staff, pour que cette période se déroule le mieux possible. Et il est particulièrement satisfait du fait que ses joueurs ont accepté de s'hydrater et de se nourrir les jours de match.

«On en a discuté avec les joueurs. Je respecte totalement leur croyance et le fait qu'il puisse y avoir des aménagements le jour du match est une bonne chose. Je tiens à les féliciter aujourd’hui car l’ensemble de mon groupe a fait ces aménagements. Ils ont bu, mangé et ils rattraperont ces jours par ls uite. Je trouve que c’est important, le jour du match, pour un sportif de haut niveau, de faire quelques aménagements dans la mesure où sa religion le lui permet», explique Didier Tholot.

Giorgio Contini: «Le sport de compétition est très lié à l'alimentation»

L'entraîneur d'YB a recensé une demi-douzaine de joueurs pratiquant le jeûne dans son équipe, ce qui a forcément un impact sur les performances. «C'est surtout compliqué la semaine lors de séances particulièrement physiques. Le ramadan a une influence, c'est évident, quand tu manges seulement à 18h30, puis le lendemain matin avant l'entraînement», explique le technicien.

«Le sport de compétition est très lié à l'alimentation et nous avons du respect pour le ramadan, nous en parlons avec les joueurs, mais il n'y a aucune raison d'en faire un critère de décision pour la composition de l'équipe. J'ai choisi les onze titulaires en fonction des performances à l'entraînement, de mes observations liées au dernier match et de ce qu'on voulait mettre en place contre l'adversaire du jour. Bien sûr que le ramadan fait partie de notre planification et de nos réflexions, mais je ne vais certainement pas en tenir compte pour savoir qui va jouer ou non.»