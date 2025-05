Le 290e derby zurichois promet d'être explosif. Les Grasshoppers et leur nouveau directeur sportif Alain Sutter sont en pleine lutte contre la relégation, tandis que plusieurs supporters du FC Zurich ont débarqué à l'entraînement jeudi avec des choses à dire.

1/5 L'entraîneur du FCZ Ricardo Moniz a eu de la visite cette semaine. Photo: Pius Koller

Christian Finkbeiner

Coincé dans le tour de relégation, le FC Zurich n’a plus grand-chose à jouer sur le plan sportif. Faut-il s’attendre à une série de matches amicaux? Pas le moins du monde. Déjà après la défaite 1-2 à Sion, l'entraîneur Ricardo Moniz avait qualifié le derby face aux Grasshoppers de «match le plus important de l’année». Et à la veille du 290e duel entre les deux clubs zurichois, alors que GC lutte pour sa survie, le Néerlandais enfonce le clou: «Nous devons défendre notre honneur. C’est une finale pour nous aussi.»

Ces dernières semaines, la tension est montée autour du club. Le 27 avril, lors du match de l’équipe M21 contre Lucerne, une altercation a éclaté en tribune entre certains supporters et le directeur sportif Milos Malenovic. Le président Ancillo Canepa a dû intervenir, et les dirigeants zurichois se sont repliés dans les salons VIP.

Ce jeudi, une poignée de fans se sont invités à l’entraînement de la première équipe. Profitant d’une pause, ils sont entrés sur le terrain et ont brièvement échangé avec Ricardo Moniz. «Ce dont j’ai parlé avec eux reste entre nous», glisse l'entraîneur à Blick. Selon nos informations, la discussion a été franche mais respectueuse, et le technicien se dit impressionné par l’implication des supporters. «Le FCZ est un club ouvert, où chacun peut exprimer ce qu’il pense.»

Ricardo Moniz espère que la visite sera bénéfique

C'est surtout pour les jeunes joueurs que la rencontre avec les supporters a été intéressante, explique Ricardo Moniz. «Jusqu'à présent, ils n'ont peut-être pas encore réalisé à quel point le FCZ était grand. Mais maintenant, ils savent à 100% à quel point». Le Hollandais espère qu'un effet bénéfique se fera ressentir lors des matches restants, «afin que nous revenions deux fois plus forts après cette grande déception lors de la nouvelle saison».

Ricardo Moniz prend l'année dernière comme exemple. A l'époque, il avait repris le FCZ en tant qu'entraîneur principal juste avant le tour final. Après une défaite d'entrée, les Zurichois avaient ensuite remporté quatre victoires consécutives. Mais c'était dans le tour pour le titre...