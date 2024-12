Le premier tour a été riche en petites et grandes histoires dans le football suisse! Blick distribue ses trophées, plus ou moins sympas à recevoir suivant son sens de l'auto-dérision...

Neuf équipes qui peuvent encore être championnes. Trois qui luttent contre la relégation. C'est ainsi que la Super League aborde sa courte pause hivernale. Juste avant Noël, Blick décerne quelques prix spéciaux pour le premier tour.

Le joueur qui sait tout faire

Alvyn Sanches est actuellement le joueur le plus passionnant du championnat. Personne ne slalome aussi bien à travers les adversaires que le Lausannois. Mais c'est aussi lui qui a gagné le plus de duels (135), qui a commis le plus de fautes (30, comme Cédric Itten), qui a le plus de tacles effectués (29, comme Keigo Tsunemoto) et qui a été de loin le plus souvent victime de fautes adverses (40 fois)!

Une attraction de la ligue à tous points de vue: l'homme à tout faire Alvyn Sanches. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le prix du meilleur lanceur

En Coupe de Suisse, le parapluie du père de Labinot Bajrami s'est envolé en direction de Ricardo Moniz, l'entraîneur du FC Zurich. Mais il y a eu encore plus fort: le lancer de chaussure de Joël Monteiro à la tête de Mirlind Kryeziu. Le visage du joueur d'YB lorsqu'il voit que sa chaussure a touché un adversaire valait le détour, tout comme les qualités d'acteur du Zurichois lequel, à peine effleuré, s'écroule. Un grand moment de cinéma.

La création de maillot

Il est rose, il est rouge, il est bleu et blanc et il est très chargé: le maillot que GC porte durant le derby zurichois. Mais le maillot «hype» du premier tour reste le maillot flamboyant du FC Bâle, avec ses flammes jaillissant du bas. Les hipsters l'adorent. Ceux qui le trouvent stupide sont vieux. Et le troisième maillot du Lausanne-Sport, inauguré en Coupe de Suisse à Winterthour, vaut aussi le coup d'œil.

L'agneau innocent

Christian Constantin est de retour et il est devenu un agneau. Pas de scandale. Pas d'insulte à l'arbitre. Pas de critique contre son entraîneur (malgré les neuf matches sans victoire, qui auraient valu la porte à n'importe quel autre coach), ou contre un joueur. Presque pas de transferts. Rien du tout! Monsieur Tranquille...

Pour une fois, le président de Sion Christian Constantin se montre très calme. Photo: keystone-sda.ch

Le joker

De manière totalement surprenante, le Luganais Renato Steffen! Il sort quatre fois du banc, marque trois buts et offre une passe décisive.

Le gardien qui part aux fraises

Il est le leader du FC Zurich grâce à son charisme. Mais selon les statistiques, Yanick Brecher n'a pas été un roc au cours du premier tour. Il a encaissé 4,2 buts de plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre selon le modèle de données «buts attendus» (xG). Lawrence Ati Zigi, quant à lui, a encaissé 5,2 buts de moins à Saint-Gall que ce que le modèle avait calculé sur la base des chances adverses.

Le gardien avec les plus mauvaises statistiques de la ligue: Yanick Brecher Photo: Pius Koller

Le mauvais garçon

Juan José Perea est le seul à réussir à se faire expulser deux fois. Sa collection de cartons: cinq jaunes et deux rouges.

Le tueur de penalties

Justin Hammel de GC est le seul gardien à avoir arrêté deux penalties. Au total, seuls quatre ont été arrêtés au total en Super League. Le Servettien Jérémy Frick a un taux de réussite de 100%.

Le très jeune premier

Parfait Coulibaly du FC Zurich: première apparition en Super League à 15 ans, 10 mois et 7 jours. Prédiction: personne ne le battra au printemps.

Pas encore 16 ans et déjà professionnel en Super League: le talentueux Parfait Coulibaly du FC Zurich.

Les fêtards

La saison n'a pas encore commencé que sept Bâlois sont déjà de très bonne humeur et s'offrent une sortie. Comme ils perdent ensuite à Lausanne, ils sont dénoncés au club. Thierno Barry et Benjamin Kololli manquent ensuite le match à domicile contre Lugano et sont suspendus.

Le meilleur acteur

Non, pas Mirlind Kryeziu lors de son apparition dans le drame de «La chaussure» (voir plus haut), mais Cheikh Niasse qui s'est déguisé en braqueur de banque et a visé des passants avec un jouet «d'apparence réelle». Une femme a cru qu'il s'agissait d'une véritable arme et a porté plainte contre le joueur d'YB. Cela lui a coûté 13'440 francs.

Le diamant brut mal taillé

Il est véritablement brut et totalement non taillé. Avec une valeur marchande estimée à dix millions, Simone Pafundi de Lausanne est le joueur le plus précieux, mais il n'a disputé que 17 minutes à Lausanne. Et ce, en huit matches où il était apte à jouer. Les autres fois, il était blessé.

Forrest Gump

Des goalies qui n'ont pas raté une seconde en Super League? Il y en a beaucoup. Les joueurs de champ qui ont passé les 1620 minutes sur le terrain? Il n'y a que lui, l'infatigable Numa Lavanchy du FC Sion, l'homme qui n'arrête pas de courir.

Numa Lavanchy, du FC Sion, semble avoir une énergie infinie. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le tireur d'élite

Dereck Kutesa n'est pas le meilleur buteur de la ligue parce qu'il est celui qui tire le plus au but. Mais parce qu'il le fait de manière beaucoup plus précise que ses adversaires. Selon les «xg», il aurait dû marquer 6,4 buts. Mais il a marqué onze fois!

La tour de défense aérienne

Steve Rouiller, 64 duels de la tête gagnés. Personne n'est plus dominant dans les airs que le défenseur servettien.

Le super-passeur

A 29 ans, il dispute sa première saison en Super League. Et il se distingue déjà. Ali Kabacalman a réussi 916 passes au cours du premier tour. Plus que n'importe qui d'autre.

Après avoir disputé plus de 100 matches de Challenge League, le milieu de terrain de Sion s'intègre à l'étage supérieur avec un taux de passes réussies impressionnant. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

FC Efficacité

Le chiffre semble petit: le FC Bâle marque en moyenne 0,13 but par tir. Mais il devient grand si on le compare à l'autre extrémité de ce classement: YB, GC et Winterthour atteignent une valeur de 0,07. Les Bâlois ont donc besoin de 7,7 tirs pour marquer un but - les trois derniers du classement, presque le double: 14,3.

Le travailleur de courte durée

Alessandro Vogt fait ses débuts en Super League à la 95e minute lors de la victoire 2-1 du FC Saint-Gall à l'extérieur. Quelques secondes plus tard, le match est terminé.

Le vétéran

Reto Ziegler du FC Sion est clairement le vétéran de la ligue. Contre Yverdon, lors de la victoire 1-0 en fin d'année, il est jeune de 38 ans, 10 mois et 28 jours. Le suivant, Marwin Hitz, a plus d'un an et demi de moins.

Le malchanceux

Mohamed Draeger joue ses 14 seules minutes de la saison contre YB. Mais cela suffit à l'arrière droit pour offrir la victoire aux Bernois à cause d'un but contre son camp. Depuis, il n'a pas joué et doit probablement se chercher un nouvel employeur cet hiver.

La sortie médiatique la plus virulente

Les responsables du club ont beau essayer de le calmer, Ricardo Moniz s'emporte après le match nul 1-1 contre GC fin novembre. Il insulte d'abord l'arbitre Luca Piccolo («une catastrophe pour le football suisse»), puis s'en prend à deux journalistes. Conséquence: il est suspendu deux matches par la ligue pour avoir insulté l'arbitre.

L'attitude la plus droite

YB a reçu une offre de Krasnodar pour Meschack Elia, mais ne laisse pas partir le Congolais. YB ne veut pas faire d'affaire avec la Russie en ce moment. Une déclaration claire, une ligne de conduite claire, une attitude claire. Il peut aussi y avoir des louanges pour le club au milieu de toutes les critiques.

Le pari réussi

Les joueurs de Sion peuvent ainsi gagner trois jours de vacances supplémentaires s'ils remportent leurs trois derniers matches de l'année. Et ils le font! Ainsi, la préparation du second tour ne commence que le 2 janvier au lieu du 30 décembre...