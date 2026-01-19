Fâché, Ludovic Magnin! L'entraîneur du FC Bâle estime que tous ses joueurs doivent être déçus après le match nul (1-1) contre Sion dimanche. Il s'agit du cinquième match à domicile consécutif sans victoire pour les Bâlois.

Alain Kunz

Le FC Bâle ne sait plus gagner au Parc Saint-Jacques! Quatre matches nuls, dont celui de dimanche, face à Sion, ont succédé à une défaite contre Lugano. Les cadres commencent à perdre patience.

«La performance n’a pas été à la hauteur de nos attentes», reconnaît le capitaine Xherdan Shaqiri. «Ce que nous avons montré n’était pas suffisant pour gagner.»

Le défenseur et buteur Flavius Daniliuc ne cache pas sa frustration: «C’est incompréhensible de ne pas prendre trois points ici. Peu importe l’adversaire. Nous sommes le FC Bâle! Mais nous n’y arrivons tout simplement pas.»

Ludovic Magnin ne perd presque jamais son humour

Mais s’agit-il vraiment de frustration? Ludovic Magnin est connu pour son tempérament émotif: il laisse parfois parler ses sentiments, tout en conservant souvent une pointe d’humour dans les moments de tension.

Même dimanche, lorsqu’il a tenté de distinguer frustration et déception. «J’ai souvent ressenti de la frustration après des matches où, dans le vestiaire, on se demandait comment nous avions pu repartir sans points malgré une belle performance», explique l’entraîneur.

Cette fois, c’est autre chose: «Aujourd’hui, il s’agit de déception. Parce que nous savons que nous n’avons pas joué comme nous l’avions imaginé. Le plus important dans la vie, c’est de reconnaître quand on fait bien les choses… et quand on les fait moins bien. Il faut l’assumer. C’est ce qu’ont fait mes joueurs. Chacun doit être déçu de sa prestation.»

Un avant-centre ne garantit pas les victoires

Maintenant que cette parenthèse presque philosophique est refermée, place aux questions plus terre à terre. Comme celle du véritable numéro 9 que le FC Bâle peine toujours à trouver. Un profil à la Chris Bedia, actuel leader du classement des buteurs avec 12 réalisations. Mais – parenthèse ouverte – cela n’empêche pas Young Boys de ne compter que 19 points, soit quatre de moins que le FC Bâle. Parenthèse refermée. Un attaquant prolifique ne règle pas tout.

«Je veux énerver les joueurs, les pousser à réagir»

Les chiffres parlent d’eux-mêmes à Bâle: Albian Ajeti, 1008 minutes en 19 matches de Super League, trois buts. Moritz Broschinski, actuellement blessé, 442 minutes en 14 matches, un but. Et le jeune Kaio Eduardo: 69 minutes en deux matches, zéro but.

Le fait que Ludovic Magnin aligne le joueur de 20 ans, de retour de prêt du FC Vaduz, auteur de quatre buts en sept matches de Promotion League et convaincant durant le camp d’entraînement, traduit une forme de désespoir.

Les mots du coach vont dans le même sens: «Nous avons essayé énormément de choses cette saison au poste d’attaquant. Quand un entraîneur change sans cesse, c’est qu’il n’est pas satisfait. J’espère ainsi attiser la concurrence, énerver certains joueurs au point de provoquer une réaction. C’est humain. Mais nous n’avons pas encore trouvé une solution durable qui nous convainque.»

Julien Duranville, le pari à risques?

Michael Gregoritsch aurait pu incarner cette solution idéale. Mais Augsburg, comme l’a laissé entendre le directeur sportif Daniel Stucki, disposait d’un portefeuille plus garni que les Bâlois.

Désormais, le nom de Julien Duranville circule. Belge, formé à Anderlecht et sous contrat avec le Borussia Dortmund. Son entraîneur Niko Kovac résume la situation: «C’est difficile pour lui. Il est bon, mais les autres sont meilleurs.»

Résultat: seulement deux apparitions cette saison… en Regionalliga. Suffisant malgré tout pour la Super League? Peut-être. Problèmes disciplinaires ou non.

La valeur marchande de Julien Duranville est estimée entre sept et huit millions d’euros, soit à peu près celle du Bâlois le plus cher, Bénie Traoré. Mais le Belge n’a que 19 ans.

Quoi qu’il en soit, Ludovic Magnin reste ferme sur un point: « Nous ne devons pas chercher des excuses à droite et à gauche en dehors du terrain. Cela m’a toujours agacé, comme joueur et comme entraîneur. Indépendamment de tout cela, nous avons les joueurs pour faire de meilleurs matches que celui contre Sion.»

Il ne dirait toutefois pas non à un renfort offensif.