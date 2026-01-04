Qui sera champion de Suisse de football en 2026?

Qui va succéder au FC Bâle? Le FC Thoune, champion d'automne, peut-il tenir jusqu'au mois de mai? Les clubs romands ont-ils une chance? Autant de débats haletants pour notre rédaction football!

Blick Sport

La question est très simple: qui va succéder au FC Bâle en mai prochain? Et question bonus: qui va gagner la Coupe de Suisse? Les réponses de notre rédaction football.

Bastien Feller: «YB champion, la Coupe à Sion»

Si Thoune a pu passer Noël et Nouvel An avec une belle avance au classement, difficile pour moi de voir les pensionnaires de la Stockhorn Arena tenir la cadence jusqu’au bout. Il n’est pas inhabituel de voir une équipe être stoppée dans son élan par les fêtes de fin d’année et la pause de quelques semaines qui va avec. N’étant de loin pas convaincu par le FC Bâle, et plaçant Saint-Gall dans le même lot que Thoune, j’imagine le titre revenir dans le canton de Berne, plus précisément au Wankdorf.

Le club de la capitale devrait renforcer sa défense centrale, qui n’est rien d’autre que son plus gros point faible. Et surtout continuer à voir Alvyn Sanches monter en puissance, ainsi que quelques blessés importants, comme Edimilson Fernandes, revenir au jeu. Sans oublier que les Bernois, qui ont désormais sur leur banc un coach d’expérience et qui connaît la maison, ne devraient plus être engagés sur la scène européenne dès le mois de février. De quoi pleinement se concentrer sur le championnat.

Les Bernois ne sont également plus engagés en Coupe de Suisse, une compétition que je vois le FC Sion gagner. Sur un match, l’équipe de Didier Tholot est capable de tout, de battre n’importe quelle équipe encore en lice. Sans oublier que les Valaisans et leur coach s’y connaissent en matière de Coupe.

Tim Guillemin: «Lugano pour le championnat, Bâle pour la Coupe»

Je dois dire honnêtement, je n'en sais rien du tout. Autant l'année dernière, il était clair pour moi dès la première journée de Super League que le titre allait revenir au FC Bâle, sans aucune hésitation, autant cette année je n'ai pas la vision.

Thoune? Non. Je n'y crois pas une demi-seconde. Cette équipe est cohérente, belle à voir jouer, mais n'a pas assez de talent pour aller au bout. J'adorerais me tromper, tant l'histoire serait belle, mais les Bernois n'ont pas ce qu'il faut pour soulever le trophée malgré leur titre de champion d'automne. A mon avis, en mars, ils seront déjà écartés de la course.

Alors qui? Je prends le risque de faire la même erreur que beaucoup, c'est à dire m'appuyer sur la forme du moment, ce qui est toujours une mauvaise idée. Mais tant pis, j'y vais. Je pense que Lugano peut aller au bout. La saison dernière, les Tessinois étaient les grands favoris pour beaucoup d'experts, mais pas pour moi. Cette année, personne ne parle trop d'eux, ils avancent masqués même lorsque Bâle et YB piétinent un peu. Mattia Croci-Torti ne doit pas parler de titre à longueur d'interviews, ils n'ont plus d'autre compétition à jouer (grosse différence avec la saison dernière) et ils ont la qualité nécessaire pour aller au bout, même si le poste d'avant-centre est toujours une inconnue. Sincèrement, j'y crois.

Les Romands? Non. Une qualification européenne serait même un exploit, que ce soit pour Sion, Lausanne ou Servette. Je n'y crois malheureusement pas. Et Dieu sait que ça me fait mal d'écrire cette phrase.

Et pour la Coupe? Le FC Bâle, qui va aller s'imposer à Saint-Gall en quarts et sera bien plus fort que tout le monde ensuite, quel que soit le tirage au sort. Oui, même que le FC Sion.



