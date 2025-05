Timothé Cognat et le Servette FC jouent le match de la dernière chance pour le titre dimanche à Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si Thomas Häberli a un plan ant-Shaqiri avant le choc au sommet de dimanche à Bâle, l'entraîneur du Servette FC n'avait pas envie de le dévoiler ce vendredi. Difficile même de savoir s'il en possède un. «Vous ne saurez rien», a souri le technicien devant la dizaine de journalistes réunis dans la salle de presse de la Praille après l'entraînement du matin. Assis à côté de lui, Timothé Cognat a été un peu plus prolixe. «Moi non plus, je ne vais rien dire», avait-il pourtant prévenu avant de prendre la parole et d'en lâcher un petit peu, quand même. «On ne va pas se focaliser sur lui, tout le monde peut être dangereux. On se prépare pour affronter chaque adversaire et cela a été le cas pour ce match. Mais bien sûr, on sait ce dont il est capable...» Pas besoin de faire les présentations, comme l'on dit!

Xherdan Shaqiri va gagner lundi, c'est sûr

Lundi soir, à Aarau, le syndicat des joueurs suisses (SAFP) organise sa soirée de gala et, si cinq Servettiens sont nommés pour espérer faire partie de l'équipe-type de la saison (Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic, Steve Rouiller, Dereck Kutesa, Keigo Tsunemoto), le grand gagnant sera d'ailleurs Xherdan Shaqiri, estime le milieu de terrain grenat. «Je ne sais même plus pour qui j'ai voté! Mais bien sûr que c'est lui qui va gagner, il n'y aura pas de suspense. Il a de loin les meilleures statistiques et même si je suis le premier à dire qu'elles ne font pas tout, il faut bien reconnaître que quand elles sont à ce niveau, elles sont parlantes», enchaîne le Français, bien placé pour constater que «XS» peut être décisif à tout moment, lui qui a marqué les trois buts lors de la seule visite du SFC au Parc Saint-Jacques cette saison (3-1).

«On était passés proches d'inscrire le 1-2, mais il a été très efficace. Il n'avait pas été flamboyant, mais très clinique. C'est ce qui montre qu'il est un grand joueur», assure Timo Cognat, qui pense que son équipe sera prête ce dimanche à 16h30 dans un stade qui sera plus que comble. Bâle a l'occasion de faire un immense pas vers le titre, mais Servette veut instiller le doute dans l'esprit du leader en frappant un grand coup.

A Bâle en s'inspirant des grands matches européens

«C'est un gros match, on s'en réjouit. C'est pour ce genre de rencontres qu'on s'entraîne, qu'on vit notre passion», explique Thomas Häberli, que l'on sent avoir envie d'être sur le terrain lui-même. Comment Servette peut-il gagner à Saint-Jacques? «Ce n'est pas la première fois qu'on va jouer là-bas, on les connaît. Oui, Bâle est costaud et en confiance, encore plus depuis quelques semaines. Mais on a des outils pour leur faire mal», pense l'entraîneur du SFC, qui compare ce match à ceux à Braga et à Stamford Bridge. «On a l'expérience des gros matches européens, il faudra s'en servir. Et ne pas leur donner de cadeaux.» Le coach a senti une «certaine tension», positive, cette semaine dans l'approche du match.

«On est Servette, on a les moyens de rivaliser! On a aussi des armes, on a Dereck Kutesa, Miroslav Stevanovic, Enzo Crivelli qui peut, excusez-moi du terme, faire chier les défenses», appuie Timothé Cognat, lequel a dû prendre l'habitude de jouer une fois par semaine cette année, après une saison 2023-24 marquée par de longs parcours européens et en Coupe de Suisse. En avril dernier, Servette avait littéralement joué tous les trois jours, contre des rencontres bien plus espacées cette année.

Jouer tous les trois jours, c'est plus sympa

Que préfère-t-il? Clairement la saison dernière! «C'est plus difficile, c'est sûr! Cette année, c'était difficile mentalement de sortir tôt de la Coupe de Suisse et c'est même plus dur à gérer physiquement. Tu fais des séances d'entraînement plus lourdes et intenses. Personnellement, et je ne suis pas le seul, je préfère jouer tous les trois jours.» Il en aura sans doute l'occasion la saison prochaine. Pour le titre de champion, la donne est claire: il faut gagner dimanche.

Tiens, encore une question à Thomas Häberli: que serait un bon résultat? Si Servette tenait le match nul à la 88e, mais était dominé, risquerait-il tout pour la victoire? Là aussi, un sourire énigmatique. «On verra si j'ai à me poser ces questions.» Réponse dimanche!