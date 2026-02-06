Didier Tholot: «Je vais faire encore moins de cadeaux»

Bastien Feller Journaliste Blick

«C’est tellement difficile d’obtenir les choses, que quand tu les laisses filer comme ça tu ne peux qu’avoir la haine», pestait Didier Tholot, visiblement encore très remonté, ce vendredi en conférence de presse. L'élimination en quarts de finale de la Coupe de Suisse face à Grasshopper mardi ne passe toujours pas. Le scénario hante les nuits des joueurs valaisans qui menaient de deux buts à 76e (2-1), puis d'un à la 90e+3 (3-3), avant de perdre 4-3 après prolongations. «Je n'ai presque pas dormi de la nuit, je n'y arrivais pas», témoigne de son côté Baltazar Costa.

«On connaît l’importance de la Coupe en Valais. On savait qu’il allait falloir faire front. J'inclus l’ensemble des joueurs et du staff, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. C'est trop simple de dire qu’on n’a pas eu de chance. On a eu des manquements. Et des manquements très dommageables. Sur les quatre buts qu'on prend, trois viennent d'une erreur individuelle», rappelle le technicien du FC Sion.

«Je vais faire encore moins de cadeaux»

«Il n’y a jamais de choses faciles dans la vie. Il y a des coups durs, des coups que tu prends sur la tronche, comme mardi. Le but maintenant est d'avancer, se remettre en ordre de marche. Mais on ne peut pas zapper du jour au lendemain le fait de laisser filer quelque chose de très important, pour le club, pour le staff et pour les joueurs», reprend le Bordelais, qui voit maintenant deux chemins possibles devant son équipe. «Soit s’en servir pour rectifier et faire une bonne saison qui nous fait atteindre les objectifs du club. Soit on baisse la tête. Chose qui n'est surtout pas ma façon de faire.»

Y a-t-il un manque de leadership ou de caractère sur le terrain? «Peut-être, quand on voit qu'on laisse filer un match comme ça. Mais maintenant on fait quoi? On laisse passer la saison? Non, après un coup dur il faut relever la tête. Moi le premier. Je vais être très déterminé et je ne vais faire de cadeaux à personne. Je n'en ai pas faits depuis le début et je vais encore moins en faire en fin de saison. Celui qui va courir, celui qui va mériter de jouer, celui qui va être à fond derrière le club et pour l'équipe, je vais l'aimer», annonce, de manière ferme, Didier Tholot.

Vers une pluie d'absents pour affronter Lucerne?

«J’ai montré les moments clés du match aux joueurs, en leur disant qu’il faut arrêter de se trouver des excuses. À un moment donné il faut jouer, défendre, courir. Aujourd'hui, quand je vois Thoune jouer, je ne pense pas qu’ils ont un meilleur fond de jeu. Mais dans la niac et le caractère, ils sont meilleurs que nous», lance encore le Bordelais, qui attend une réaction de son groupe.

Samedi (18h), le FC Lucerne se rendra à Tourbillon ce samedi. Et pour cette rencontre, le staff sédunois sera privé de plusieurs joueurs. A commencer par Numa Lavanchy, suspendu. Une absence d'autant plus handicapante que Sion ne dispoe pas de remplaçant digne de ce nom au Vaudois. Alors qui pour remplacer le latéral droit, qui n'a manqué aucune minute de jeu cette saison? La logique voudrait que Nias Hefti soit décalé côté droit et que Marquinhos Cipriano, qui n'a, lui, pas encore foulé une pelouse de Super League cette saison, soit aligné à gauche. «J'ai une ou deux solutions, on verra quelle sera la plus crédible», annonce Didier Tholot.

Autre absence, celle de Donat Rrudhani, sorti blessé, touché à l'ischio, au Letzigrund mardi. «Il passera un examen ce vendredi après-midi. Mais je pense qu'il en a pour minimum six semaines, c'est certainement une déchirure.» De leur côté, Franck Surdez et Ali Kabacalman sont touchés aux adducteurs, mais pas officiellement forfaits pour la partie.