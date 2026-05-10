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«Allez Sion, allez!»
L'accueil formidable du kop du FC Sion

Les joueurs du FC Sion vont devoir se sublimer pour battre le FC Thoune ce dimanche à Tourbillon. Pour se motiver, ils ont pu compter sur un accueil enflammé de la part de leurs plus fervents supporters.
Publié: 15:37 heures
Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
0:0
36
35
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
0:0
36
21
59
5
FC Bâle
FC Bâle
0:0
36
6
57
6
Young Boys
Young Boys
0:0
36
3
49
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zurich
FC Zurich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
36
-29
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
36
-52
23
Barrages de relégation
Relégation
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