Albian Ajeti aurait-il dû être expulsé? Mattia Croci-Torti furieux contre l'arbitrage

Après la défaite 2-0 contre Bâle, l'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Tortise plaint d'une expulsion non accordée. Le directeur sportif du FCB Daniel Stucki (43 ans) ne semble pas non plus satisfait.