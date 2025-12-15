Gaoussou Diakité s'est envolé lundi matin pour le Maroc

Tom Saintfiet, le sélectionneur belge du Mali, a fait son choix: il va emmener 28 joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations, dont Gaoussou Diakité, l'attaquant du Lausanne-Sport. Celui-ci n'est pas considéré pour l'heure comme un joueur majeur des Aigles, et il est possible qu'il n'ait que peu de temps de jeu au Maroc, mais le fait est qu'il manquera les réceptions de la Fiorentina et de Lucerne.
Peter Zeidler l'a confirmé après le 0-0 à Bâle, indiquant que son joueur allait monter dans l'avion lundi matin: «J’ai vu que le Mali a 28 joueurs dans son groupe, dont 8 attaquants qui jouent dans des grands clubs. Va-t-il jouer? Il va partir lundi et ne sera pas avec Lausanne les deux prochains matches. Il a aussi besoin d’une pause et on attend le plus vite possible son retour, avec beaucoup de fraîcheur pour nous aider pour 2026», a indiqué l'Allemand.
Va-t-il modifier son système pour ces deux matches, le duo Theo Bair-Gaoussou Diakité étant indiscutable dans son esprit? Ou un joueur à choisir entre Alban Ajdini, Enzo Kana-Biyik et Nathan Butler-Oyedeji recevra-t-il sa chance?
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
17
11
34
2
FC St-Gall
17
13
31
3
Young Boys
17
7
29
4
FC Bâle
17
7
28
5
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zurich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zurich
17
-12
14
12
FC Winterthour
17
-24
10