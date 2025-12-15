DE
FR

A la CAN avec les Aigles
Gaoussou Diakité s'est envolé lundi matin pour le Maroc

Le Lausanne-Sport sera privé de son attaquant Gaoussou Diakité pour les deux dernières rencontres de l'année. Le Malien a pris l'avion lundi matin pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec les Aigles.
Publié: 10:05 heures
Gaoussou Diakité ne jouera ni contre la Fiorentina, ni contre Lucerne.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Tom Saintfiet, le sélectionneur belge du Mali, a fait son choix: il va emmener 28 joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations, dont Gaoussou Diakité, l'attaquant du Lausanne-Sport. Celui-ci n'est pas considéré pour l'heure comme un joueur majeur des Aigles, et il est possible qu'il n'ait que peu de temps de jeu au Maroc, mais le fait est qu'il manquera les réceptions de la Fiorentina et de Lucerne.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Peter Zeidler l'a confirmé après le 0-0 à Bâle, indiquant que son joueur allait monter dans l'avion lundi matin: «J’ai vu que le Mali a 28 joueurs dans son groupe, dont 8 attaquants qui jouent dans des grands clubs. Va-t-il jouer? Il va partir lundi et ne sera pas avec Lausanne les deux prochains matches. Il a aussi besoin d’une pause et on attend le plus vite possible son retour, avec beaucoup de fraîcheur pour nous aider pour 2026», a indiqué l'Allemand. 

Va-t-il modifier son système pour ces deux matches, le duo Theo Bair-Gaoussou Diakité étant indiscutable dans son esprit? Ou un joueur à choisir entre Alban Ajdini, Enzo Kana-Biyik et Nathan Butler-Oyedeji recevra-t-il sa chance?

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
17
11
34
2
FC St-Gall
FC St-Gall
17
13
31
3
Young Boys
Young Boys
17
7
29
4
FC Bâle
FC Bâle
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zurich
FC Zurich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
FC Lucerne
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
17
-12
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
17
-24
10
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus