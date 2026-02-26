Les clubs de Super League ont généré un chiffre d'affaires de 359 millions d'euros en 2024. Cela représente une hausse de 8% par rapport à l'année précédente, selon un rapport de l'UEFA.

ATS Agence télégraphique suisse

A l'échelle européenne, la Suisse figure au 12e rang. Les clubs helvétiques ont gagné davantage avec la vente des billets (103 millions d'euros/10e place en Europe) qu'avec les recettes de la télévision (20 mio d'euros/20e).

Avec des recettes moyennes de 30 millions d'euros par club, la Super League se situe à proximité de l'Autriche (26 mio), l'Ecosse (32 mio), le Portugal (34 mio) et la Belgique (36 mio). La Premier League anglaise est loin devant avec des recettes proches de 7,5 milliards d'euros, soit une moyenne de 375 millions par club.