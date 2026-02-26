DE
Hausse de 8% en un an
359 millions d'euros générés par les clubs de Super League

Les clubs de Super League ont généré un chiffre d'affaires de 359 millions d'euros en 2024. Cela représente une hausse de 8% par rapport à l'année précédente, selon un rapport de l'UEFA.
Publié: 16:54 heures
|
Dernière mise à jour: 17:02 heures
A l'échelle européenne, la Suisse figure au 12e rang. Les clubs helvétiques ont gagné davantage avec la vente des billets (103 millions d'euros/10e place en Europe) qu'avec les recettes de la télévision (20 mio d'euros/20e).

Avec des recettes moyennes de 30 millions d'euros par club, la Super League se situe à proximité de l'Autriche (26 mio), l'Ecosse (32 mio), le Portugal (34 mio) et la Belgique (36 mio). La Premier League anglaise est loin devant avec des recettes proches de 7,5 milliards d'euros, soit une moyenne de 375 millions par club.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
26
32
61
2
FC St-Gall
FC St-Gall
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Bâle
FC Bâle
26
5
40
6
Young Boys
Young Boys
26
0
36
7
FC Lucerne
FC Lucerne
26
3
33
8
FC Zurich
FC Zurich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
26
-13
21
12
FC Winterthour
FC Winterthour
26
-46
14
Tour final
Tour de relégation
