ATS Agence télégraphique suisse
A l'échelle européenne, la Suisse figure au 12e rang. Les clubs helvétiques ont gagné davantage avec la vente des billets (103 millions d'euros/10e place en Europe) qu'avec les recettes de la télévision (20 mio d'euros/20e).
Avec des recettes moyennes de 30 millions d'euros par club, la Super League se situe à proximité de l'Autriche (26 mio), l'Ecosse (32 mio), le Portugal (34 mio) et la Belgique (36 mio). La Premier League anglaise est loin devant avec des recettes proches de 7,5 milliards d'euros, soit une moyenne de 375 millions par club.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
26
32
61
2
FC St-Gall
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Bâle
26
5
40
6
Young Boys
26
0
36
7
FC Lucerne
26
3
33
8
FC Zurich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zurich
26
-13
21
12
FC Winterthour
26
-46
14
Tour final
Tour de relégation