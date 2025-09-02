Tous les résultats de la Super League et de la Coupe du Monde directement sur votre écran, sans avoir à déverrouiller votre portable? C'est désormais possible avec l'application Blick.

1/2 Retrouvez les résultats en direct sur votre écran verrouillé, en cliquant sur le bouton en haut à droite dans le Live pour activer le widget.

Blick propose une nouvelle fonctionnalité pour tous les fans de football! Grâce aux activités en direct sur iOS et Android, vous ne raterez plus aucun but de vos équipes préférées.

Les activités en direct pour les matches de football vous permettent de suivre les dernières informations et mises à jour des matches en temps réel sur votre écran de téléphone verrouillé.

Comment en profiter? Téléchargez la dernière version de l'application Blick (dans l'App-Store ou dans le Google Play Store). Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton en haut à droite dans le Live pour que le match sélectionné apparaisse sous forme de widget sur votre écran verrouillé. Retrouvez tous les prochains matches et les lives sur notre calendrier.