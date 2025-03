Noah Okafor et Naples enfoncent l'AC Milan

Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Il n'aura toutefois fallu qu'une minute au Napoli pour doucher les espoirs de l'Inter et accabler encore plus l'AC Milan, catastrophique 9e (47 pts).

Après 62 secondes de jeu, Matteo Politano a profité d'une mésentente entre Théo Hernandez et Strahinja Pavlovic pour tromper Mike Maignan.

Le gardien de l'équipe de France n'a rien pu faire non plus quand Romelu Lukaku, laissé seul par la défense milanaise, a inscrit en puissance le 400e but de sa carrière (19).

L'AC Milan a manqué un pénalty (69), avant de réduire le score à la 84e min dans une fin de match où Naples, comme l'Inter plus tôt, a tremblé jusqu'au bout.