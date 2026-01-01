Le président de la FIFA Gianni Infantino, originaire du Haut-Valais, a exprimé ce jeudi son soutien aux victimes de l'incendie ayant coûté la vie à des dizaines de personnes à Crans-Montana. «Je ne doute pas que la communauté locale saura se mobiliser», a-t-il assuré.

Blick Sport

Comme des centaines de milliers de personnes à travers le monde, Gianni Infantino a été très touché par l'incendie ayant coûté la vie à des dizaines de personnes à Crans-Montana, peu après le passage à la nouvelle année.

«J’ai appris avec une profonde tristesse qu’un incendie tragique a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des dizaines de blessés à Crans-Montana, dans le canton du Valais. Cette région de Suisse m’est particulièrement chère, et je ne doute pas que la communauté locale saura se mobiliser pour apporter tout le soutien possible à celles et ceux qui en ont besoin», a écrit le président de la FIFA, originaire de Brigue.

«Au nom de l’ensemble de la FIFA et de la communauté mondiale du football, j’adresse mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches de toutes les personnes touchées par cette tragédie», a ajouté le patron du football mondial.