Le fils de Robinho est courtisé en Europe

Robinho Junior va-t-il bientôt franchir l'Atlantique? Photo: Getty Images

Blick Sport

Sans entrer dans sa tête, Robinho Junior doit vivre une période plutôt compliquée. D'un point de vue personnel, le jeune joueur doit composer sans son père, enfermé au centre pénitentiaire de Tremembé, près de São Paulo. Accusé de viol collectif sur une jeune femme à Milan en 2013, l'ancien joueur du Real Madrid ou de Manchester City a été condamné à neuf ans de prison ferme en 2022.

Du côté sportif, son fils s'en sort bien. À 17 ans, il a déjà fait ses débuts avec le Santos FC cette saison. Mieux, il a même obtenu sa première titularisation le 7 novembre dernier, pour la rencontre face à Palmeiras. Avec un tel nom et de telles performances à son âge, forcément que les clubs européens commencent à se renseigner sur Robinho Junior.

Celui-ci, dont la carrière est gérée par sa mère et un agent, serait sur la liste de l'Espanyol, pensionnaire de Liga, selon «O Globo». Toujours d'après le média brésilien, l'entourage de Robinho Junior souhaite qu'il termine la saison à Santos avant de réfléchir trop loin. À voir si le jeune joueur saura résister à l'appel de l'Europe.