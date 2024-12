1/4 Des gros soucis pour l'attaquant Michail Antonio. Photo: IMAGO/Sports Press Photo

Tobias Wedermann

Catastrophe à West Ham United! Comme le club de Premier League l'a annoncé samedi soir, l'attaquant Michail Antonio (34 ans) a eu un accident de voiture. «Les pensées et les prières de tous les membres du club sont en ce moment avec Michail, sa famille et ses amis», peut-on lire dans le communiqué. Le club annonce par ailleurs que l'état de l'attaquant est stable: «Il est conscient et peut communiquer. Il est actuellement sous étroite surveillance dans un hôpital du centre de Londres».

La gravité de l'accident de l'international jamaïcain aux 21 sélections est illustrée par des images qui ont circulé sur X samedi soir. On y voit la Ferrari argentée de Michail Antonio complètement détruite dans un bois près de la route.

Comme le rapportent les médias anglais, les pompiers ont été appelés sur le lieu de l'accident, dans la région de l'Essex, peu après 13h, heure locale. Les forces d'intervention y ont trouvé un homme bloqué dans sa voiture. Selon une déclaration des pompiers locaux, il aurait fallu environ 45 minutes aux forces d'intervention pour extraire Michail Antonio de sa voiture. La police ne pense pas pour l'instant qu'un autre véhicule ait été impliqué dans la collision.

Les journaux anglais rapportent en outre de manière concordante que Michaiel Antonio, père de quatre enfants, a été blessé aux jambes. West Ham ne veut pas s'exprimer officiellement sur l'état de santé exact de son attaquant. «En ces temps difficiles, nous aimerions demander que la vie privée de Michail et de sa famille soit respectée».

L'attaquant, qui joue à West Ham depuis 2015 (322 matches et 83 buts à ce jour) a déjà été victime d'un accident de voiture pendant la période de l'Avent. À Noël 2019, il a perdu le contrôle de sa Lamborghini, est entré dans le jardin d'une maison familiale et s'est écrasé dans le garage. Il portait alors un costume de bonhomme de neige... A l'époque, Michail Antonio avait eu de la chance: il n'avait pas dû être hospitalisé et aucune autre personne n'avait été blessée. Il ne reste plus qu'à espérer que cette fois encore, un ange gardien ait été de la partie.